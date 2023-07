Colonnine nei mega parcheggi: ParkinGo sceglie Silla

Parcheggia, noleggia e da oggi ricarica anche la tua auto: è la novità che ParkinGO intende offrire ai suoi 3 milioni e oltre clienti, grazie alla partnership con Silla Industries.

I due protagonisti dell’accordo sono realtà emergenti dell’industri italiana. ParkingGo è punto di riferimento dal 1995 nel mercato italiano ed europeo dei parcheggi aeroportuali a lunga sosta. Gestisce un network di oltre 90 punti presso i principali hub aeroportuali, portuali e ferroviari.

Presto le Prism Solar in tutti i 90 siti di ParkinGo

Silla Industries è la startup padovana dell’e-mobility, nata nel 2021 dall’intuizione di Alberto Stecca e dalle competenze tecnologiche di Cristiano Griletti. Ora è entrata nel ranking del Financial Times tra le prime 80 imprese europee a crescita più rapida.

Il progetto è partito alla fine del 2021. Già oggi ha introdotto le wallbox Prism Solar di Silla Industries in oltre 25 postazioni di ricarica elettrica nei principali scali italiani. Da Milano Malpensa, Linate e Orio al Serio al nord, fino a Fiumicino e a tutti gli aeroporti minori, come Bergamo, Bologna, Pisa, Olbia, ecc.

Obiettivo futuro, quello di aggiungerne altre 20 entro la fine dell’anno. E successivamente l’installazione delle colonnine di ricarica in tutte le rimanenti strutture del network di ParkinGO. La wallbox Prism Solar consente la sinergia con il fotovoltaico e la regolazione dinamica dei carichi per evitare il distacco dalla rete, con elevata possibilità di personalizzazione e replicabilità del progetto.

Il progetto accelera sulla base di dati di mercato raccontano la stagione estiva che ci aspetta come alquanto vivace, soprattutto negli aeroporti italiani dove è prevista una crescita del 13% di viaggiatori italiani verso mete estere (stime Enit su dati Data Appeal e Unwto) e un flusso di oltre 1,5 milioni di turisti in arrivo principalmente da Stati Uniti, Francia e Spagna (ricerca “Holiday Barometer” di Europe Assistance). ParkinGO ha scelto così di arricchire i propri servizi di sosta per soddisfare il mercato crescente dei guidatori di auto elettrica e di consumo più green ed ecologico.

La gestione delle colonnine su piattaforma Silla

«La sintonia con Silla Industries è stata immediata: si è rivelato subito il partner giusto con cui sviluppare questo progetto» dice Tommy Tognella, CTO di ParkinGO. E aggiunge: «La possibilità di connetterci alla piattaforma tecnologica di Silla attraverso API (Application Programming Interface) proprietarie ha rappresentato un enorme valore aggiunto per migliorare la gestione interna e l’esperienza vissuta dai nostri clienti».

Silla Industries ha infatti offerto a ParkinGO la possibilità di personalizzare e aggiornare in maniera unica il sistema di gestione interno per migliorare la gestione amministrativa e l’esperienza del cliente, attraverso la disponibilità di report e informazioni puntuali sullo stato di carica e sui kW erogati.

Per Alberto Stecca, CEO di Silla Industries «da un punto di vista tecnico, le esigenze specifiche del network ci hanno dato la possibilità di dimostrare le caratteristiche uniche del nostro prodotto e le elevate competenze di sviluppo tecnologico che ci contraddistinguono. Ma soprattutto, credo fortemente nel valore di quest’azione nel rendere la mobilità elettrica più accettata anche nel nostro Paese, attraverso la diffusione dei punti di ricarica».

Silla Industries sviluppa e produce soluzioni tecnologiche sia per il mercato consumer con i prodotti a marchio proprio, come Prism, sia sviluppando prodotti custom per grandi gruppi, italiani e internazionali, come Repower.

