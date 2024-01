Ansia da ricarica in montagna? Meglio averla, se si vogliono evitare disavventure come quella capitata a Luigi con la sua Corsa-e. Ecco il suo racconto e la nostra risposta. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it. A fine articolo il VIDEO di Paolo Mariano su consumi e autonomia col gelo.

Ansia da ricarica in montagna? Vi racconto il mio week-end sulle Dolomiti con batteria a zero

“Vi racconto il mio weekend con Opel Corsa-E, con imprevisto. Meta Dolomiti. Arrivo a Egna Ora con batteria sotto il 30%. Comincio la salita sulla ss48 delle Dolomiti e sono basso di batteria. Poco male, mi dico, ho letto che anche a zero ci sono circa 20 km di riserva non ufficiale, la colonnina di San Lugano è a circa 9 km.

L’indovinometro mi dà 30 km ancora, ce la faccio. Però comincia la salita, e che salita. Non avevo calcolato ( e nemmeno il computer di bordo) che in salita il consumo sale a 50kWh/km. A 1,5 km dalla meta (sic!) la Corsa mi comunica che non ne vuole più, e rallenta drasticamente.

Ok, passo al piano B. Giro l’auto verso la discesa, a fondo valle c’è una colonnina, ricarico e riparto. Senonchè non mi spiego perché la batteria, in discesa, non ricarica. È come se fosse andata in protezione (ma da cosa?), e dopo circa 5 km, dove in teoria avrei potuto ricaricare almeno un 15%, l’auto si ferma, niente da fare„.

Meglio essere pessimisti e non fidarsi dell’indovinometro

“Chiamo il soccorso stradale, che non soccorre, dopo 6 ore chiamo i Carabinieri di Egna che, molto gentili, mi trovano un carro. Finalmente ricarico e riparto, ma il primo giorno di sci se n’è andato. Conclusioni:

1) meglio essere pessimisti e tenere un bel margine. Ora ho capito qual è il limite oltre il quale non andare, ma ho pagato.

2) Nella gestione dell’indovinometro c’è ancora molto da migliorare: prende in considerazione pochi parametri.

3) il viaggio di circa 480 km, da percorrere secondo Google maps in circa 5 ore, senza contare il problema avuto, richiede circa 7 ore. Nelle condizioni date, temperatura vicina al sottozero, velocità impostata in autostrada 118km/h (di più non oso), il consumo sale a 25 kWh. Con autonomia nel range di batteria 80-20% di circa 130 km, e quindi la necessità di 4 soste.

Nonostante tutto, comprerei ancora elettrico. Magari con autonomia autostradale reale di almeno 250 km„. Luigi Solazzi

In montagna, con autonomie limitate bisogna organizzarsi bene

Risposta. Mai iniziare salite come quelle dolomitiche con temperatura a zero e batteria sotto al 30%. La batteria scende di carica in un amen e ci si ritrova nella spiacevole situazione in cui si è trovato Luigi. Per di più con il sistema in blocco e senza rigenerazione.

La Corsa-e viene presentata dalla stessa Opel come “l’auto da città dal look deciso“, con un’autonomia media di 356 km. Questo dato ci pare da ricordare che sia legato all’ultima versione, la prima non andava oltre i 320. Viaggi del genere vanno programmati bene.

Oppure, come dice giustamente Luigi, si passa ad auto con autonomia autostradale di almeno 250 km, di cui oggi c’è una bella scelta.