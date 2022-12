Batteria NMC o LFP: qual è meglio per la mia MG ZS?

Mirko ha comprato un Suv MG ZS Luxury con batteria NMC da 72 kWh, ma ora ha il dubbio che la versione con batteria LFP da 51 kWh sarebbe stata più adatta alle sue esigenze. Coi chiede quale delle due chimiche sia la migliore.

Quasi sono i pro e i contro delle batterie LFP?

“Tra qualche giorno sarò un possessore di una MG ZS EV Luxury 72 kWh.

Prima di acquistarla mi sono informato molto per trovare l’auto giusta per le mie esigenze come da voi suggerito e credo di aver fatto la scelta corretta (percorro circa 15.000 km e 1 o 2 viaggi lunghi >500 km all’anno).

Dopo l’acquisto però ho scoperto che la versione da 51 kWh monta una batteria di tipo LFP mentre la versione da 72 kWh monta una NMC. Dopo essermi informato un po’, sono un po’ confuso dai pro e contro delle due chimiche.

Ho fatto la scelta giusta a prendere quella NMC? Per quanto riguarda lo stile di guida e le ricariche, in generale, si devono seguire attenzioni diverse in base al tipo di batteria installata?

Dato che con le vetture endotermiche precedenti ho sempre superato i 10 anni di vita, quale delle due sarebbe stato meglio scegliere?

Grazie mille per le risposte e di tutto il lavoro di divulgazione che fate. „ Mirko Mascolo

Batterie LFP, tanti progressi negli ultimi anni

RISPOSTA – Le batterie al litio con catodo NMC (nichel, manganese, cobalto) sono quelle più comuni nell’automotive perchè garantiscono più potenza e più densità di energia a parità di peso (fino a 200 Wh per kg).

Tuttavia le batterie con chimica LFP (litio, ferro, fosfato) hanno fatto notevoli progressi negli ultimi anni grazie a una migliore gestione elettronica (Battery Management System, BMS) e ora raggiungono una densità gravimetrica di oltre 120 Wh per kg. Inoltre sono meno costose, resistono a più cicli di carica e scarica (fino a 3.500), sono più sicure rispetto al rischio incendio, e possono sopportare senza problemi cariche e scariche complete da 0 a 100% e viceversa, grazie a una curva di scarica lineare.

Per queste ragioni molti costruttori (BYD, MG e la stessa Tesla) le stanno adottando per le versioni di ingresso delle proprie BEV.

Ma le serve proprio tanta autonomia?

Premesso che ogni scelta è soggettiva, nel suo caso specifico noi avremmo optato per la versione LFP da 51 kWh. E’ meno prestazionale, con un’autonomia di 320 km contro 440 nel ciclo WLTP. Ma costa decisamente meno e sulla carta dovrebbe garantirle più flessibilità nella ricarica e una durata superiore ai 10 anni, per un chilometraggio vicino al milione di km. In fondo lei ci dice che una grande autonomia le serve solo due o tre volte all’anno, per viaggi superiori ai 500 km. Pare di capire in vacanza e non per lavoro. Una o due soste in più a viaggio non le cambierebbero la vita, non crede?