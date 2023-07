Anche VW vuole adottare la ricarica NACS di Tesla

Dopo Ford e GM, anche VW è in trattativa con Tesla per adottare la porta di ricarica NACS dell’azienda di Elon Musk sui modelli venduti in Nord America. E’ il primo costruttore tedesco a prendere in considerazione lo standard alternativo al CCS.

«Volkswagen Group e i suoi marchi stanno attualmente valutando l’implementazione del Tesla North American Charging Standard (NACS) per i suoi clienti nordamericani», ha confermato la società. La decisione riguarderà non solo le auto Volkswagen, ma anche i brand del gruppo Audi, Skoda, Bentley e Porsche.

Tutti in fila per passare allo standard Tesla

La porta di ricarica di Tesla, il North American Charging Standard (NACS), ha attratto case automobilistiche e società di ricarica e potrebbe diventare lo standard per la regione. Le case automobilistiche Ford e General Motors, la società di veicoli elettrici Rivan e le società di infrastrutture di ricarica come Enel X Way, Blink Charging e ChargePoint hanno concordato di passare alla presa NACS nei modelli futuri o di offrire adattatori per la porta nelle loro stazioni di ricarica esistenti.