Altro SUV di BYD: arriva il Seal U

Altro Suv di BYD in arrivo. Da febbraio sarà disponibile il Seal U, rafforzando l’offensiva della marca cinese, che ora è la più venduta al mondo nell’elettrico. Il sorpasso su Tesla si è consumato nell’ultimo trimestre del 2023 e ora…Sotto trovate anche la VIDEO-PROVA che Paolo Mariano ha realizzato con la Seal U.

Altro Suv di BYD: versione da 420 km a €42 mila (c’è il bonus statale)

Il Seal U è un Suv di dimensioni importanti (segmento D, quello della Tesla Model Y): 4.785 mm di lunghezza, 1.890 mm di larghezza e 1.668 mm di altezza. La marca cinese annuncia comunque un prezzo d’attacco a 42 mila euro, in modo da potere accedere agli incentivi statali. Il prezzo è riferito alla versione Comfort, con batteria da 71,8 kWh e autonomia fino a 420 km. La versione Design ha invece una batteria da 87 kWh e un’autonomia fino a 500 km (WLTP combinato): il prezzo non è ancora stato comunicato. Entrambe utilizzano la tecnologia BYD Blade Battery, senza cobalto, sviluppate internamente. La Seal U viene proposta di serie con un caricabatterie di bordo trifase da 11 kW in AC. Nelle stazioni pubbliche in DC si raggiungono i 140 kW di picco e servono 27-28 minuti per ricaricare dal 30 all’80%. Il nuovo Suv BYD supporta il V2L (Vehicle-to-Load), consentendo di utilizzare l’auto come alimentatore portatile per dispositivi elettrici esterni.

Motore da 160 kW (215 Cv), batterie garantite 8 anni o 200 mila km

Come altri Suv elettrici, il Seal U è stato progettato con un’altezza contenuta e una linea tali da consentire un basso coefficiente di resistenza aerodinamica(0,32 Cd). La potenza massima del motore è di 160 kW (215 Cv), con una coppia fino a 330 Nm e una velocità di punta di 175 km/h. L’interno è piuttosto spazioso, con il sedile posteriore frazionato (60:40) che può essere abbattuto per ampliare il volume di carico da 552 a 1.440 litri. Non mancano connettività e infotainment intelligenti, anche a distanza tramite l’app BYD sullo smartphone. L’Intelligent Cockpit System è gestito dallo schermo ruotabile da 12,8 o 15,6 pollici, mentre le info per il conducente sono sul cruscotto digitale da 12,3 pollici. L’auto è garantita 6 anni/150.000 km. La garanzia sulle batterie è di 8 anni/200.000 km sulle batterie (fino al 70% della capacità) e di 8 anni/150.000 km sul motore elettrico.