Usato in vendita: partiamo dalla Skoda di Gianluca

Usato in vendita: verso un nuovo servizio con un primo annuncio

Per ora è un esperimento, che ci consentirà (assieme ad altre offerte) di capire quanto interesse ci sia per un mercato dell’elettrico di seconda mano. Lo facciamo su sollecitazione di un lettore, ma al nostro interno ci stiamo ragionando da tempo. E vorremmo capire che cosa è utile veramente. Con una certezza: l’idea è di creare un dialogo vero tra venditore e acquirente, secondo lo stile della nostra community. Quindi: nessuna velleità di fare concorrenza a colossi come Autoscout24 o Subito.it, ma qualcosa di più personalizzato. E che non si limiti alle auto, ma anche a scooter, moto, bici... tutto quanto è spinto da un motore elettrico. Ma ecco la mail di Gianluca: “Mi farebbe molto piacere inaugurare un nuovo servizio. La macchina che vorrei vendere è una Skoda Enyaq 80 del 2021 con 44.000km. Ritengo possa essere molto interessante fare un video in cui si spieghi agli utenti cosa bisogna verificare prima dell’acquisto di un’auto usata. Magari avvalendosi di un meccanico ufficiale Skoda. Facendo una comparativa con un’auto equivalente termica, in modo da evidenziare le differenze sui costi di gestione futuri“.

Perché Gianluca la vende e quanto chiede: 39.000€

Come in ogni annuncio che si rispetti, Gianluca ha provveduto a una breve descrizione dell’auto, con alcune foto, la lista degli optional e il prezzo di vendita: 39.000€. L’auto per la precisione ha 44.600 km “ed è in perfette condizioni, immatricolata 8/2021“. Quanto al check della batteria, da noi suggerito, non è stato fatto, ma Gianluca è disposto a efffettuarlo. Perché venderla dopo solo due anni e un chilometraggio limitato? “L’auto va benissimo, io sono pienamente soddisfatto, ma da quando in famiglia è arrivata una auto aziendale la Enyaq non viene più sfruttata come dovrebbe. E quindi abbiamo deciso di sostituirla con una più piccola ed economica, stavamo pensando alla MG4“. Ricordiamo che la Skoda 80 (qui il Listino) ha in origine un’autonomia di 525 km, assicurata da una batteria da 82 kWh. Consumo di 15,8 kWh/100 km, Potenza massima 150 kW (204 Cv), velocità massima 160 km/h, accelerazione 0-100 in 8,6″.

