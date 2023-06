Marco vende la Opel: 53mila km

Marco vende la Opel Corsa-e con 53 mila km. Dopo Gianluca con la Enyaq 80, un altro lettore approfitta della vetrina di Vaielettrico per proporre la sua EV usata. Per mettervi in contatto con Gianluca e Marco scrivete a info@vaielettrico.it

Marco vende la Opel, una Corsa-e 2020: descrizione

Breve premessa prima dell’annuncio di Marco: stiamo pubblicando le prime inserzioni con l’idea poi di costruire una vera e propria sezione dell’usato. E capire, con il vostro aiuto, come strutturarla al meglio per favorire un dialogo corretto tra chi vende e chi compra. Ma ecco l’annuncio: “Sono un vostro lettore da tempo, ho scoperto nei giorni scorsi che esiste la sezione usato. Vorrei approfittarne per sponsorizzare l’annuncio di vendita della mia Opel Corsa-e (Corsa VI 2020 e- Elegance). Alcune info: immatricolata 05/2020, km 53.000, perfette condizioni interne/esterne. In fase di acquisto ho fatto il prolungamento garanzia inclusi tagliandi e assistenza stradale a 5 anni (ne rimangono altri 2). Pacco batteria garantito per altri 5 anni. In questi 3 anni di utilizzo ho sempre ricaricato a domicilio a bassa potenza, senza ricorre a ricariche rapide. Inoltre sono stato molto attento a mantenere lo stato di ricarica fra 20-80%. Incluso set gomme invernali ancora utilizzabili”.

“E vi racconto quanto consuma in salita”

Marco vuole anche per condividere una sua esperienza con le salite, tema molto dibattuto tra i lettori. “Recentemente sono stato a Livigno partendo da Colico, passando all’andata dal passo Forcola di Livigno, mentre al ritorno dal passo del Bernina e dal passo del Maloja. Ho percorso 239 km totali consumando il 60% della batteria. Questo significa che utilizzando teoricamente il 100% avrei potuto percorre 398 km. Sono poche informazioni, ma sono sorpreso in positivo di questo risultato dopo 3 anni. Nell’uso quotidiano percorro 90 km su una strada quasi tutta extraurbana principale ad una velocità compresa fra 90-120 km/h. E i consumi sono maggiori rispetto alle salite affrontate nell’ultimo viaggio (nel quale tra l’altro ho affrontato tratti anche a velocità 90 km/h)“.

