ABT in acqua con Marian: M 800-R da 45 nodi e 450mila euro

ABT Sportsline con Marian: si confermano le sinergie tra automotive e nautica. Nei giorni scorsi abbiamo scritto di Tridente ovvero Vita Yacht e Maserati, è antica la collaborazione tra Torqeedo e Bmw, è in produzione Candela c-8 by Polestar. L’ultimo matrimonio tra strada e acqua è quello di ABT e Marian.

ABT Marian M 800-R in 20 esemplari

La nuova creatura, frutto di uno sviluppo sinergico, è il motoscafo elettrico ABT Marian M 800-R. Una prova, anzi un tuffo in acqua visto che la produzione è limitata a 20 unità.

L’M 800-R è spinto da un motore Next-Gen-E da 250 kW, con potenza di picco da 450 kW, alimentato da una batteria con capacità da 121,5 kWh. Tanta potenza ma la velocità massima è di 85 km/h ovvero sui 45/46 nodi.

Ricarica veloce in meno di un’ora, quanta autonomia a 10 e 16 nodi

La ricarica con il caricabatterie CCS permette una ricarica rapida in corrente continua fino a 150 kW e si ha la batteria carica in meno di un’ora. Ricarica anche a corrente alternata a 22 kW – si cita il Juice Booster – quindi per la ricarica notturna.

L’autonomia? Si parla di 80 km a velocità di crociera. Nel sito internet dedicato c’è un simulatore e quindi si scopre che a velocità di crociera ovvero 20 km/h – 10,7 nodi si percorrono 80 km (43 miglio nautico). Passiamo a 30 km/h – 16 nodi per avere 72 km (38 miglio nautico).

Si può impostare la modalità sportiva, ma attenti all’autonomia, ma si può scegliere anche il Port Mode con la potenza a disposizione ridotta a 15 kW per dare maggiore sicurezza nelle manovre in porto. Infine la modalità lenta con la Cruise Mode per crociere a più ampio raggio.

Quando costa? Siamo a 450 mila euro

Per quanto riguarda le specifiche si tratta dell’elettrificazione e dell’evoluzione del modello M 800 Spyder di Marian. Un’edizione limitata a 20 unità e rivolta ad un mercato di lusso. Il prezzo è di 450 mila euro per una barca con lunghezza da 7,90 metri e 2,50 di larghezza per 0,65 di pescaggio.

Il debutto in acqua c’è stato nei giorni scorsi a Monaco al Port Hercule, Pontoon F. Altri appuntamenti sono in previsione Nel dettaglio: sui laghi Wolfgangsee, Wörthersee, Lago di Starnberg e Lago di Garda.

