Candela C-8 by Polestar è in produzione (da 330mila euro)

Candela C-8 alimentata da Polestar è in produzione. A gennaio l’annuncio, ora i fatti e a bordo della barca con i foil (qui la nostra prova) arriva il pacco batterie da 69 kWh e la tecnologia di ricarica rapida CC di Polestar 2. Alleanza elettrica svedese tra terra e acqua. Quanto costa? Siamo a 330mila euro.

Autonomia da 56 miglia a 22 nodi per Candela C-8

Con le batterie Polestar Candela C-8 raggiunge un’autonomia di 57 miglia nautiche a una velocità di 22 nodi. La ricarica si può fare con le reti di ricarica DC in costruzione nei porti tra Stati Uniti ed Europa.

Un dato fondamentale per poter parlare di mobilità almeno a medio raggio. Come ha dimostrato la prova su 483 miglia in 24 ore (leggi) questo risultato è possibile solo con infrastruttura di ricarica diffusa. La ricarica dura circa 35 minuti, la velocità arriva a 27 nodi.

LEGGI ANCHE: Giro d’Italia a vela con motore elettrico e pannelli

Resta ardua la traversata verso la Sardegna, Olbia – Livorno sono 165 miglia nautiche, ma è possibile navigare per gran parte della costa italiana con le soste nei porti.

Il C-8 “powered by Polestar” è disponibile in tre versioni; come Daycruiser aperto, con Hardtop riparato dalle intemperie e modello T-TOP per climi soleggiati.

“La ricarica DC marina abbinata alla lunga autonomia elettrica della nostra tecnologia introdurrà nuovi modi di esplorare le coste e gli arcipelaghi. Percorrere diverse miglia nautiche in un giorno su una barca a benzina è impegnativo a causa del rumore e delle vibrazioni, con C-8 non solo è fattibile ma molto piacevole“. Parole di Niklas Nordin, Chief Product Officer di Candela.

-Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it-