Rinnovabili a palla e “net zero” più vicino. Già finita l’era del petrolio?

Il 19 luglio scorso la Cina ha messo in funzione la più grande turbina eolica off shore mai realizzata dall’uomo: è collocata su una torre alta oltre 152 metri , ha un rotore con 260 metri di diametro che spazza una superficie di aria pari a sette campi di calcio ad ogni giro, con una potenza di 16 MW , pari ai consumi elettrici di 36 mila abitazioni. L’aerogeneratore è stato installato nel parco eolico offshore Fujian nello Stretto di Taiwans.

Una parte del merito va alla Cina che ha investito 80-90 miliardi di dollari l’anno, triplicando in tre anni la sua capacità di generazione da fonti rinnovabili. Così dovrebbe arrivare all’obiettivo del 30% nel 2025, con 5 anni di anticipo sulla data target del 2030 (fonte: Global Energy monitor ). Ad oggi dispone di 228 GW di capacità solare “utility scale” e 310 GW di capacità eolica a cui vanno aggiunti 379 GW di energia solare e 371 GW di capacità eolica, ora in fase di costruzione. Ciò porterebbe il totale di rinnovabili ben oltre i 1.200 GW del target 2030.

L’energia rinnovabile sta decollando a tassi esponenziali , mettendo l’energia pulita globale “in linea con ambiziosi scenari net-zero” scrive infatti un nuovo rapporto pubblicato dal Rocky Mountain Institute (RMI) , un’organizzazione di ricerca e consulenza sulla sostenibilità con sede in Colorado. Il rapporto è stato realizzato in collaborazione con il Bezos Earth Fund. “L’era dei combustibili fossili è finita“, afferma il rapporto intitolato X-Change: Electricity – On Track for Net Zero .

I modelli precedenti, affermano gli autori del rapporto, compresi quelli dell’Agenzia internazionale per l’energia (IEA), hanno ipotizzato che il passaggio alle energie rinnovabili sarebbe proceduto a un ritmo lineare piuttosto che alle curve esponenziali viste nell’eolico e nel solare negli ultimi 20 anni. Questo errore ha portato questi modelli a sovrastimare la continua domanda di combustibili fossili nel settore.

Sono molti fattori che causano questo cambiamento rapido e accelerato. In primis il crollo dei costi delle fonti rinnovabili, che le ha rese più vantaggiose di quelle fossili e del nucleare. I costi del solare e dell’eolico terrestre sono diminuiti rispettivamente dell’80% e del 57% tra il 2012 e il 2022.

Anche l’accumulo costa l’80% meno di dieci anni fa

Nella prima metà del 2023, il costo livellato dell’energia (LCoE) da energia solare ed eolica era di poco superiore a 40 dollari USA per megawattora, circa la metà del prezzo dell’energia a carbone o a gas. Ma secondo alcune stime potrà scendere ancora fino a 15 $/MWh per il solare e 20 $/MWh per l’eolico. Le rinnovabili hanno il problema dell’intermittenza, ma anche i costi dell’accumulo sono precipitati dell’80% passando in dieci anni da 800 a meno di 200 dollari a MWh.

In secondo luogo la spinta dei governi, che in un primo tempo hanno erogato sussidi come motore per lo sviluppo tecnologico e ora si concentrano sulle normative, semplificando le autorizzazioni.

Infine la guerra in Ucraina ha stimolato l’Occidente ad affroncarsi dalla dipendenza dalle esportazioni di combustibili fossili.