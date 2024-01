A quanto potrei vendere la mia ID.3 del 2021? Maurizio entro maggio deve decidere se riscattare o (più probabile) rinunciare alla sua Volkswagen. Vaielettrico risponde. L’indirizzo mail per scriverci è info@vaielettrico.it

Dopo averla riscattata, vorrei passare alla Tesla Model 3: a quanto potrei vendere?

“Grazie infinite per il supporto che date a chi si rivolge al mercato dell’elettrico in questa difficile fase di transizione. Ho una Volkswagen ID.3 PRO da 58 kWh del maggio 2021 acquistata con la formula Valore futuro garantito, in scadenza quindi a maggio di quest’anno.

Per riscattarla dovrei pagare 20.000 euro, altrimenti dovrei aspettare una loro proposta per una ID.3 nuova con la stessa formula. Proposta che, con la gestione psicopatica degli incentivi in Italia, al momento è impossibile avere. Ma in questo caso sarei vincolato a questo modello.

Quello che volevo chiedervi era una stima di massima, ma realistica, del valore a cui potrei vendere privatamente la mia ID.3 se decidessi di riscattarla a 20.000 euro per passare ad una Tesla Model 3, che allo stesso prezzo offre un prodotto decisamente superiore.

La macchina a maggio avrà circa 50.000 km, garanzia con scadenza 2025, tagliandata Volkswagen con relativi aggiornamenti, cerchi in lega, mai incidentata, carrozzeria in buone condizioni. Vi ringrazio anticipatamente per la collaborazione“. Maurizio Storari

Le quotazioni sono molto ballerine, vanno da 22 a 28 mila euro

Risposta. C’è una notevole offerta di Volkswagen ID.3 usate sul mercato, con le quotazioni più disparate. Molte derivano proprio da situazioni comuni a quella che sta vivendo il lettore. Ovvero auto acquistate tra il 2020 e il 2021 con formule di noleggio a tre-quattro anni o simili (come appunto Valore Futuro Garantito), che stanno andando a scadenza.

Le quotazioni per i modelli dal 2021 (con batteria da 58 kWh) registrano una forbice molto ampia: vanno da un minimo di 22 mila euro fino a un massimo di 28 mila euro. Una forbice dovuta in parte alle dotazioni delle vetture, in parte alle diverse valutazioni soggettive di chi vende. Certo, i ripetuti tagli nei prezzi Tesla (l’ultimo, fresco fresco, riguarda Model Y) portano a considerare le auto di Elon Musk come alternative molto invitanti.

L’ipotesi da scartare, nel caso in cui Maurizio decida di riscattare la sua ID.3 per poi metterla in vendita, è provare a proporla a Tesla come parziale contropartita. Un altro lettore ha raccontato di essersi sentito offrire da Tesla Torino 9.500 euro per una ID.3 del settembre 2021…

Paolo Mariano, invece, la VW ID.3 l’ha resa, ma…per prendere un’altra ID.3, come spiega in questo VIDEO.

