Valutazione ridicola per una VW ID.3 usata

Valutazione ridicola: solo 9.500 euro per un modello del settembre 2021

“Sono un assiduo lettore dei vostri articoli. Volevo rendere partecipe i lettori a fronte di una valutazione della miaVolkswagen ID.3 di settembre 2021. La valutazione mi è stata fatta da un concessionario della Tesla di Torino. È possibile che una vettura acquistata nel 2021 ad un prezzo di circa 37.000 euro, possa avere una svalutazione di questo genere??? È una stima, ma di quanto potrà salire? Due, tre, al massimo 5 mila euro , sempre una svalutazione elevata. Non è un incentivo ad acquistare una vettura elettrica. Qui a fianco, a sinistra, la valutazione del concessionario Tesla“.

I due problemi di cui ha sofferto questo modello

Risposta. In pochi giorni è la seconda lamentela che ci arriva da un lettore intenzionato a vendere la sua ID.3 e profondamente deluso dal prezzo che si è sentito fare. A Gianriccardo sono stati offerti 12 mila euro con un’auto del 2021, con più km (46 mila), ma con un batteria più capace (58 kWh contro i 45 della Pure). È sempre molto poco, in relazione al prezzo di listino dell’auto. E il primo consiglio, ribadito dall’esperienza personale di molti lettori, è quello di provare a vendere l’auto direttamente a un privato. Anche tramite il nostro sito, attraverso la sezione Elettrico Usato. In genere si spuntano ben altri prezzi, rispetto a chi ritira l’auto solo per vendere il nuovo. Detto questo, è vero che ci sono modelli elettrici che “tengono” le quotazioni meglio di altri. Le Tesla sono maggiormente richieste, anche di seconda mano, e questo si riflette sui prezzi, con minore svalutazione rispetto al nuovo. Poi, nel caso specifico della ID.3, pesano due fattori. Il primo è che non si può dire che sia stato un modello di successo, con vendite decisamente inferiori alle attese. Il secondo è che da non molto è uscita una nuova versione, che ovviamente ha un po’ invecchiato la primissima serie.