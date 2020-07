500 Ñ Edition, solo per il mercato spagnolo. La Fiat prosegue con le versioni studiate per i singoli mercati Un mese fa era stata presentata la France Edition.

500 Ñ Edition, dopo la France Edition

È un lancio molto graduale e articolato quello del Cinquino elettrico. Un caso di marketing. Si è partiti ai primi di marzo con “la Prima” cabrio – edizione numerata, con 500 pezzi per il mercato italiano. Tutti prenotati a 37.900 euro. Da qualche settimana, poi, si può ordinare una seconda serie che costa 3 mila euro in meno. Il prezzo è comprensivo della easyWallbox, per ricaricare facilmente a casa (qui i dettagli). E naturalmente è al lordo degli incentivi statali, da agosto fino a 10 mila euro, a seconda che si debba o meno rottamare una vecchia auto. Il prezzo in Italia può dunque scendere fino a 24.900 euro. E ora è il momento delle versioni “nazionali”, per solleticare l’orgoglio di bandiera dei clienti nei vari mercati. Ce ne aspettiamo prestissimo una per l’Italia.

Prezzo: 29.900 euro (meno incentivi)

Nella Ñ Edition i clienti iberici trovano cerchi in lega da 16 pollici con finitura “diamantata”. E possono scegliere colori tra Onyx bianco o nero, con tetto hard top chiuso. Luci diurne e fanali posteriori con tecnologia LED, climatizzatore automatico, freno a mano elettrico, sensore pioggia, quadro strumenti digitale da 7 pollici. C’è il sistema di infotainment UConnect 5 con touchscreen da 10,25 pollici, navigatore , compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay, e assistente di velocità e riconoscimento dei segnali stradali. La nuova Fiat 500 “Ñ Edition” si può già prenotare presso la rete Fiat in Spagna. Il prezzo di è di 29.900 euro, come per la France Edition. Prime consegne a fine anno. Confermati i principali dati tecnici: motore elettrico con 118 CV di potenza, batteria da 42 kWh, autonomia di 320 km (WLTP). Accelerazione da 0 a 100 km / h in 9 secondi, velocità massima di 150 km / h (qui altre info).