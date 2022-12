45 milioni per 5 stazioni di idrogeno: per rifornire chi?

45 milioni verranno investiti per realizzare 5 stazioni di rifornimento di idrogeno sulla A7 Milano-Genova. Ma scoppia la polemica: per rifornire chi, visto che i mezzi a idrogeno in circolazione sono pochissimi? Motus-e va all’attacco.

45 milioni per 5 stazioni sulla Milano-Serravalle (13,7 vengono dalla UE)

Il progetto si chiama SerraHydrogenValle ed è promosso da Milano Serravalle Milano Tangenziali Spa. Con un contributo significativo della Commissione Europea: 13,7 milioni su un totale di 45,8. Si tratta di uno dei sei progetti italiani selezionati nell’ambito del programma Alternative Fuels Infrastructure Facility (AFIF). In tutto sono stati assegnati 292,5 milioni di euro a 24 progetti in 8 Paesi membri, tutti focalizzati sulla mobilità green. Le stazioni nelle quali verranno installate le colonnine per i mezzi a idrogeno sono Rho Ovest, Carrugate Est e Carrugate Ovest, Tortona Est e Tortona Ovest. Secondo il sito Hydronews, nella prima fase di sviluppo ognuna delle refueling station sarà costituita da 2 dispenser con pressioni di erogazione di 350 e 700 bar. La prima per le auto e la seconda per i mezzi pesanti. Oltre a 2 unità di stoccaggio da 475 kg, che verranno rifornite di idrogeno proveniente da fonti terze e consegnato via camion.

Lo sdegno di Motus-e: le stazioni per auto elettriche costano infinitamente di meno, ma…

La notizia è stata accolta con molta irritazione da Francesco Naso, segretario generale di Motus-e, l’associazione che riunisce tutto il mondo dell’elettrico: “Sembra incredibile che si stia realizzando una gara, per altro particolarmente costosa, per stazioni di rifornimento a idrogeno mentre circolano pochissimi veicoli a idrogeno. Camion e bus inclusi. Non è tanto incredibile che si faccia questo oggi, mi si dirà che sarà un fattore abilitante per il mercato dei veicoli che verranno. Quel che è incredibile è che sono 5 anni che come MOTUS-E cerchiamo di far partire in un modo o nell’altro delle gare per infrastrutture di ricarica ad alta potenza in autostrada. Con un costo almeno dieci volte inferiore rispetto alle stazioni sopra citate. E ancora non ci siamo riusciti. Nel mentre ci sono centinaia di milioni di euro privati pronti per essere messi a terra e progetti europei vinti che sono là, fermi. Congelati, in attesa che un obbligo di legge sia rispettato. Questa è l’Italia”.

