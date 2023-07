169 mila EV Stellantis vendute a metà 2023: l’aumento è del 24%, inferiore ai trend di crescita della concorrenza, a partire da Volkswagen Group (+48%).

169 mila EV Stellantis, con 25 modelli e altri 23 in arrivo

L’offensiva di Stellantis nell’elettrico è a tutto campo: non riguarda solo lanci di nuovi modelli, ma anche costruzione di fabbriche di batterie e investimenti in start-up. Cominciamo dalle vendite: Stellantis è ora al 3° posto nel mercato EU30 per vendite totali di BEV. Attualmente la gamma comprende 25 elettriche pure e sono in programma altri 23 lanci entro il 2024. Si punta molto su una nuova base tecnica, la STLA Medium, la piattaforma per i segmenti C e D. A detta di Stellantis, garantisce “caratteristiche di autonomia, efficienza energetica, quantità di energia disponibile a bordo e potenza di ricarica ai vertici della categoria”. Sul fronte delle fabbriche-batterie, il gruppo ha da poco inaugurato la prima ACC in Francia e ora annuncia una seconda gigafactory StarPlus Energy negli Stati Uniti, con Samsung SDI. Stellantis Ventures ha infine realizzato 11 investimenti strategici nell’elettrico, uno dei quali nella rivoluzionaria tecnologia di Lyten, per batterie al litio-zolfo, senza nichel, cobalto o manganese.

Ma i concorrenti, Tesla e VW in testa, corrono di più

Dunque Stellantis cresce nell’elettrico, ma per per ora la concorrenza lo fa di più. E non parliamo solo di Tesla, che resta imprendibile, con 888 mila auto vendute in sei mesi. Il Gruppo Volkswagen ha registrato un +48% nelle consegne di EV rispetto all’anno precedente, a 321.600 unità. Ancora migliori i dati BMW-Mini per la prima metà dell’anno: consegnate 152.936 elettriche (nello stesso periodo del 2022 erano state 75.891, +101%). Colpisce soprattutto il fatto che a questa accelerazione corrisponde la brusca frenata delle ibride plug-in. Un anno fa erano ancora queste ultime a prevalere, mentre nella prima metà del 2023 il rapporto si è invertito, con 92.532 PHEV (+33%). Dati incoraggianti sul fronte elettrico anche da Mercedes: la Casa della Stella ha più che raddoppiato le vendite nel secondo trimestre, a 102.600 auto vendute(+121%).