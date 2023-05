Via alla prima Gigafactory ACC in Francia

Via alla prima Gigactory ACC in Francia. I soci sono Stellantis, TotalEnergies e Mercedes-Benz. ACC sta riconvertendo anche la fabbrica ex Fiat di Termoli.

Via alla prima Gigafactory ACC, poi aprirà Termoli

ACC sta per Automotive Cells Company: il primo dei tre impianti previsti è stato inaugurato a Billy-Berclau Douvrin, Francia. Con capacità produttiva iniziale di 13 GWh, che aumenterà fino a 40 GWh entro il 2030, l’impianto realizzerà batterie agli ioni di litio ad alte prestazioni. Assicurando che l’impronta di CO2 “sarà minima”. Cosa non trascurabile, dato che la principale criticità delle auto elettriche risiede proprio nella fase di produzione delle batterie . Il primo dei tre centri di produzione europei di ACC sarà operativo entro la fine del 2023. La gigafactory contribuirà all’obiettivo di Stellantis di raggiungere la capacità produttiva di 250 GWh in Europa entro il 2030. Affrancandosi dalla dipendenza dai produttori orientali. Stellantis costruirà poi altre due Gigafactory negli Usa, al servizio dei marchi ex FCA, come Jeep e Chrysler.

Ma Stellantis scommette anche su celle a stato solido e litiozolfo

Oltre alle già sperimentate batterie alio ioni di litio, Stellantis investe anche su altri fronti, considerando che la chimica delle celle è in continua evoluzione. Puntando su soluzioni innovative come le batterie a stato solido di Factorial e le batterie al litiozolfo sviluppate in California da Lyten. Il focus è ovviamente sul costo, sull’autonomia assicurata e sui tempi di ricarica. Oltre alla produzione di batterie, Stellantis, ACC, l’Union des industrie et métiers de la métallurgie, lo Stato francese e la Regione hanno creato a Douvrin il Battery Training Center. Un investimento che fa parte del programma di riqualificazione e aggiornamento professionale. Con un corso di 400 ore, i dipendenti ex Stellantis acquisiranno competenze nella produzione di batterie, consentendo alla Regione Hauts-de-France di svolgere un ruolo da protagonista nel settore. Entro il 2025 almeno 600 dipendenti opereranno nell’impianto.

