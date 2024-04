Serve una colonnina per macchina o addio elettrico

Serve una colonnina per macchina o l’elettrico è impraticabile: dall’alto della sua Mercedes diesel, Corrado spara a zero sulle EV, pronosticando un colossale flop. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che la mail per scriverci è info@vaielettrico.it

Serve una colonnina per macchina “o sarà un flop. E se hai un’emergenza che fai?”

“Voi che difendete le auto elettriche, non avete ancora realizzato che saranno un enorme flop. Non tenete in considerazione che l’80% delle automobili sono parcheggiate per strada e quindi non hanno possibilità di ricarica. Immaginatevi che uno di questi possessori che alla mattina vanno a lavorare e alla sera rientrano, cosa dovrebbero fare? Cercare una colonnina e stare ad aspettare la ricarica? Per favore, non siamo ridicoli! Ci vorrebbe una colonnina per ogni macchina parcheggiata. Utopia vera. Inoltre rispondendo a voi che uno non deve andare a Reggio Calabria tutti i giorni, dico questo: ” Uno che ha l’auto in ricarica e gli succede di avere un’emergenza che cosa fa?“.

“Mi viene l’ansia guidando la Smart elettrica, la mia Mercedes diesel invece…”

“ Ho avuto in sostituzione un’auto elettrica poiché la mia, una Mercedes 3.000 d, era a fare il tagliando. E credetemi: mi è venuta l’ansia, in quanto sono veramente fasulli i dati sull’autonomia. Pioveva, era sera, quindi luci accese, riscaldamento e tergicristalli, di tutto e di più, mi sono accorto che dovendo fare 40 km e poi ritornare non c’è l’avrei fatta. Era una Smart che mi avevano assicurato per 100 km di autonomia. Balle, a meno che uno non vada a 30km orari. Ma allora dove sono le tanto decantate prestazioni? Ultima cosa: dite che la manutenzione rispetto al termico è inferiore, d’accordo, ma cosa succede quando non c’è più garanzia sulla batteria? La spesa è superiore a tutte le manutenzioni del termico, senza contare lo svalutamento dell’auto, notevolmente superiore. Mi sono dilungato e so che non verrò pubblicato, ma almeno ho espresso la mia opinione “ . Corrado Buscemi

Serve una colonnina per macchina? Non scherziamo…