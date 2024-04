Be Charge in retromarcia: dimezza le colonnine Pnrr

Be Charge in retromarcia anche dal Pnrr. Cosa sta succedendo? Inevitabile chiederselo dopo l’annuncio che la controllata di Eni Plenitude installerà solo metà delle colonnine fast urbane finanziate dal Pnrr. Una ritirata strategica che arriva a due giorni dalla cancellazione di tutti i piani tariffari in corso (leggi). Decisione che fa del secondo operatore italiano il network di ricarica più costoso sul mercato.

Be Charge si era accaparrata la fetta più sostanziosa della torta da 121 milioni di euro messa in tavola dal Pnrr. Esattamente i fondi per installare 2.738 stazioni di ricarica sulle 4.700 messe a bando. Ora comunica che ne realizzerà poco più della metà: 1.675. E molto probabilmente le rimanenti 1.063 andranno perdute.

Infatti non potranno essere riassegnate al secondo arrivato, Enel X Way, già titolare di 1.865 progetti. Ereditando infatti la dote rifiutata da Be Charge supererebbe la soglia del 30% del totale in violazione alle regole del bando.

Indire una nuova gara pare molto difficile, perché una delle condizioni per beneficiare dei fondi è che i lavori siano ultimati entro il 2024.

Sarà già tanto se si riuscirà a mandare in porto il bando bis, che dovrebbe assegnare i fondi rimanenti del primo bando per le stazioni extraurbane, andato deserto in prima battuta, l’anno scorso (149 milioni). Più quelli rimanenti dell’intera dotazione del Pnrr (715 milioni in tutto).

Il nuovo bando è in stallo, rischiamo di perdere fondi per decine di milioni

Da mesi tutti gli operatori l’attendono, ma tanto per cambiare i tempi slittano a causa di imprecisati intoppi burocratici. Da notare che la scadenza per l’installazione del primo blocco di colonnine è fissata per la fine di quest’anno ed entro il 2026 dovrebbero essere speso l’intero ammontare.

Be Charge ha comunicato al ministero la rinuncia al beneficio per gli ambiti Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna A, Friuli-Venezia Giulia, Lazio A, Piemonte B, Puglia B, Toscana A, Toscana B e Veneto B.

In tutto, il Pnrr assegnava alle infrastrutture di ricarica urbane e extraurbane risorse per oltre 13.700 stazioni fast e ultrafast. Una dotazione ritenuta indispensabile per gli oltre 4,5 milioni di veicoli elettrici che circoleranno in Italia nel 2030, secondo i piani del PNIEC.

