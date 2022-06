Zapp i300, lo scooter elettrico che sfida le moto

Debutto col botto per lo scooter elettrico super prestazionale della start up inglese: Zapp i300 si presenta finalmente al pubblico con numeri importanti. Leggerezza e accelerazione bruciante i suoi punti di forza

Può uno scooter elettrico da città partecipare ad una delle kermesse motoristiche più importanti incentrate su prestazioni e velocità? Evidentemente, con i numeri giusti e una buona dose di folle ambizione e autostima, la risposta è sì.

A stupire tutti ci ha pensato la giovane azienda inglese Zapp Electric Vehicles, che si è messa in bella mostra in questi giorni nientemeno che al Goodwood Festival of Speed, storica manifestazione motoristica che si tiene da molti anni tra i giardini (e il circuito) di Goodwood House, nella contea inglese del West Sussex.

Zapp EV era sparita dai radar con lo scoppio della pandemia, dopo che sul finire del 2018 aveva svelato il prototipo del suo primo scooter elettrico, l’i300.

Dopo anni di silente lavoro – e forse di qualche stallo passeggero – l’azienda inglese è ricomparsa finalmente in pubblico, accompagnata dal suo scooter super prestazionale. Fatto e finito, e i cui ordini online sono già stati aperti.

La scelta della location per il debutto ufficiale non è stata fatta a caso. Quale miglior palco del Goodwood Festival of Speed per presentare al pubblico uno scooter elettrico dalla coppia massima di 587 Nm alla ruota posteriore, in grado di raggiungere i 75 km/h in 2,2 secondi e la sua velocità massima (100 km/h) in appena 4,8 secondi.

Perché questi sono i numeri che può sfoggiare oggi l’i300, scooter da città di categoria L3e che però si comporta come una moto. In termini di maneggevolezza e di prestazioni. Uno scooter che non manca di originalità nemmeno a livello di design, grazie al particolare esoscheletro ultraleggero a forma di “Z”.

Zapp ‘brucia’ chiunque ai semafori

Materiali, ciclistica, motore. Gli inglesi hanno lavorato su questi aspetti per rendere Zapp i300 un oggetto speciale. Leggero e scattante.

Con un peso di soli 110 kg, compreso delle due batterie rimovibili agli ioni di litio (72V), lo scooter utilizza un motore elettrico ed una trasmissione a cinghia in grado di erogare una potenza sostenuta di 7,2 kW, con un picco di 14 kW. E una coppia massima record di 587 Nm alla ruota posteriore. L’accelerazione che ne deriva è davvero bruciante, e buona pace che la velocità sia limitata ai 100 km/h…

Zapp nasce comunque come scooter da città, infatti le due batterie garantiscono un’autonomia massima di 90 km, una sessantina nel ciclo misto. É possibile estrarle per ricaricarle a casa o in ufficio rapidamente. Secondo gli inglesi, la carica passa dal 20 all’80% in 30 minuti con la classica presa domestica.

A livello di ciclistica, i300 è dotato di forcelle rovesciate, ammortizzatore posteriore regolabile, frenata ABS. Le ruote sono da 14”.

Quattro versioni, presto in Italia

Il suo debutto sul mercato europeo avverrà per gradi ed è previsto un interessamento anche per l’Italia. Zapp i300 è comunque già disponibile per i preordini online sul sito della start up inglese.

Previste quattro versioni con allestimenti diversi: la più economica (Zapp i300 Ocean) parte da 6.300 euro.

Il top di gamma è l’i300 Carbon (7.900 euro), che si avvale di un corpo composito in totale fibra di carbonio. Altri dettagli esclusivi ne caratterizzano una variante speciale (Carbon Launch Edition) di soli 1000 esemplari (8.900 euro).

