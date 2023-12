Xiaomi lancia la prima auto, con ambizioni enormi

Xiaomi lancia la prima auto, l’elettrica SU7, con ambizioni enormi. Il colosso cinese punta a diventare una delle prime 5 Case automobilistiche mondiali.

Xiaomi lancia la sua prima auto: “Vogliamo diventare uno dei primi 5 costruttori al mondo”

Sempre meno auto tradizionali, sempre più computer con le ruote. Xiaomi lancia la sfida ai big del settore (Tesla compresa), svelando il primo modello e i 5 pilastri della sua strategia. Le basi sono: motore elettrico, batteria, pressofusione, guida autonoma Pilot e cabina intelligente. Dichiarandio di voler “ridefinire la tecnologia dell’industria automobilistica”. Fondata nell’aprile 2010, Xiaomi è un’azienda di elettronica di consumo e produzione intelligente, con al centro smartphone e hardware collegati da una piattaforma IoT. La prima auto, la SU7, è stato pre-lanciata e definita una “berlina eco-tecnologica a grandezza naturale ad alte prestazioni“. Il CEO del colosso cinese Lei Jun, non usa mezzi termini: ritiene che l’industria automobilistica secolare offra oggi poco spazio di manovra: “Xiaomi ha deciso di investire 10 volte tanto, partendo dallo sviluppo di tecnologie di base fondamentali, impegnandosi a costruire un veicolo eccezionale. In 15-20 anni di sforzi, puntiamo a diventare una delle prime 5 case automobilistiche mondiali.”

Il motore di punta ha 425 kW e 645 Nm di coppia

Xiaomi ha svelato i suoi motori elettrici, sviluppati e prodotti in modo indipendente, HyperEngine V6/V6 e HyperEngine V8. Con tecnologie innovative come il raffreddamento completo bidirezionale dell’olio, il design del circuito dell’olio a forma di S e il design sfalsato delle laminazioni in acciaio al silicio. In grado di “competere con le prestazioni dei tradizionali propulsori V8 e V6 di grandi dimensioni dell’era dei motori a combustione interna“. In particolare, l’HyperEngine V8, “con velocità massima di 27.200 giri al minuto, una potenza di 425 kW e una coppia di picco di 635 Nm, stabilisce un record globale per i motori elettrici”. Per consentire lo standard di settore superiore a 27.200 giri/min, HyperEngine V8 utilizza la prima piastra in acciaio al silicio ultraresistente del settore, con una resistenza alla trazione di 960 MPa. Vantando “una resistenza che supera di oltre due volte le tradizionali offerte del settore“.

Innovazione anche nella batteria integrata a celle invertite

Xiaomi ha anche sviluppato autonomamente la tecnologia della batteria integrata CTB. Attraverso l’innovativa tecnologia a celle invertite, uno strato intermedio elastico multifunzionale e un sistema di cablaggio minimalista. Annunciando un’efficienza di integrazione della batteria del 77,8%, la più alta delle batterie CTB al mondo. L’azienda parla di un miglioramento delle prestazioni complessive del 24,4% e una riduzione dell’altezza di 17 mm. Con una capacità massima della batteria fino a 150 kWh e un’autonomia teorica di ricarica CLTC superiore a 1200 km. Per garantire prestazioni stabili durante i lunghi viaggi, Xiaomi assicura alti standard di progettazione di sicurezza. La valvola limitatrice della pressione rivolta verso il basso rilascia rapidamente energia in situazioni estreme. Massimizzando la sicurezza della cabina passeggeri. Un robusto sistema di protezione fisica a 14 strati comprende 3 strati di supporto superiore, 3 strati di protezione laterale e 8 di protezione inferiore.

Evoluzione del sistema produttivo, in stile Tesla

Innovazione anche nel processo produttivo, dopo la rivoluzione introdotta da Tesla con le Gigapress. Xiaomi ha presentato il cluster Die-Casting T9100 auto-sviluppato e il materiale proprietario in lega di pressofusione, Xiaomi Titans Metal. Definendosi “l‘unico produttore di automobili domestico che effettua contemporaneamente ricerche autonome sia sulla pressofusione di grandi dimensioni che sui materiali”. Xiaomi Die-Casting T9100 copre un’area di 840 m², con un peso totale di 1050 t. e una forza di bloccaggio che raggiunge 9100 t. Xiaomi ha sviluppato un sistema di giudizio di qualità del modello base in grado di completare le ispezioni dei singoli pezzi entro 2 secondi. Con un’efficienza 10 volte superiore rispetto all’ispezione manuale. L’applicazione di questo cluster consente un risultato notevole, con il sottoscocca posteriore che integra 72 componenti in uno. Riducendo i giunti saldati di 840, diminuendo il peso complessivo dell’auto del 17% e tagliando le ore di produzione del 45%.