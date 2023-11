Con Idra l’Italia rivoluziona il modo di fare auto. Dopo Tesla (leggi), anche Volvo firmato un contratto per installare due GigaPress nel nuovo stabilimento slovacco.

Con Idra produci quasi tutto in un solo blocco

La filosofia è nota: ridurre i passaggi di produzione in fabbrica facendo uscire da una pressa che le dimensioni di una casetta un’auto quasi ultimata. Tutto in un solo blocco, con enormi risparmi in termini di ore lavorate e anche di spazi occupati. Secondo il sito americano Electrek, le due Giga Press utilizzate da Volvo sono una versione riconfigurata della 9000, quella costruita per il Cybertruck, il nuovo pick-up Tesla. La Casa svedese, di proprietà della cinese Geely, utilizzerà il grande macchinario Idra nella fabbrica di Košice, che dal 2026 produrrà ogni anno 250.000 EV di nuova generazione. Anche Idra è di proprietà cinese, ma il management e la tecnologia sono tutti italiani, con base a Travagliato, nel bresciano. Sul sito si definisce “la prima azienda al mondo a disporre di soluzioni Giga Press che già oggi producono componenti nel settore automobilistico del body in white”.

All’inizio fu Tesla, ora arrivano anche Volvo, Ford e Hyundai

“Questa innovazione rivoluziona la realizzazione della struttura del veicolo, riducendo notevolmente tempi e costi di assemblaggio”, spiega Idra. E in effetti Tesla a suo tempo ha rivelato di avere ridotto i costi di produzione del 30%, dopo aver adottato il gigacasting nel 2020. Questo spiega perché la Casa di Elon Musk si può permettere prezzi finali decisamente più competitivi rispetto ai concorrenti. Anche se i principali competitor stanno correndo ai ripari: pure Ford e Hyundai hanno deciso di acquistare le Giga Press. La tecnologia giga-casting, con lo stampaggio di un grande componente unico del telaio invece dell’assemblaggio e la saldatura di parti più piccole, consente di compensare l’extra costo delle batterie. IDRA ha reso noto di avere ordini per 25 Giga Press, di cui 21 già inviate ai clienti (Tesla ne ha ricevute 14). Una tecnologia che, secondo i critici, ha un rovescio della medaglia: in caso di incidente, anche non grave, la riparazione può essere problematica. E rendere più conveniente l’acquisto di una vettura nuova piuttosto che mettere mano alla struttura mono-blocco.