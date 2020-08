Why We Cycle, olandesi a pedali. Il 4 settembre a Nuoro

Pedalare sempre, anche in elettrico. Lo fanno gli olandesi e lo racconta il documentario Why we Cycle di Gertjan Hulster. Sono 57 minuti dedicati alla mobilità sostenibile nei Paesi Bassi.

Il documentario sarà presentato il 4 settembre a Nuoro – Ex Artiglieria, alle 20,30 – all’interno di Cambiamenti doc rassegna di cinema documentario sui temi del vivere sostenibile curata dal regista Ignazio Figus (all’interno del festival dell’Innovazione Sociale organizzato da Coop. Lariso e Comune di Nuoro). Nella serata sono previsti gli interventi di Roberta Calcina (hub.MAT ovvero hub.MAT – Laboratorio per la mobilità, l’ambiente ed il territorio di Olbia) e Gianni Angioi (FIAB – Amicinbici Nuoro).

La sinossi del documentario

Ecco la sinossi: “Per gli olandesi andare in bicicletta è normale come respirare. Non ci pensiamo, lo facciamo e basta. Forse il fatto che non ci pensiamo è la chiave del successo della bicicletta in questo paese. Ma poiché non pensiamo due volte al ciclismo, non sappiamo davvero quali siano i bisogni più profondi dei ciclisti. Nel documentario “Perché pedaliamo” facciamo un giro con ciclisti ordinari e specialisti di una varietà di discipline. Queste conversazioni rivelano alcuni effetti evidenti, ma ancora più nascosti, del ciclismo sulle persone, sulle società e sull’organizzazione delle città”.

Un appuntamento da non perdere, ingresso libero, in una piccola città che ha deciso di investire nell’elettrico: il Comune ha acquistato 14 auto elettriche e sono in programma 57 colonnine di ricarica (leggi qui).

Il trailer