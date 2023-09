VW taglia il personale, l’elettrico si vende poco

VW taglia il personale, l’elettrico non si vende come sperato. 269 dipendenti della fabbrica di Zwickau perderanno il posto con la scadenza del loro contratto.

VW taglia il personale nella fabbrica EV di Zwickau

Altri 2.000 posti di lavoro temporaneo vengono dati a rischio e la cosa ha creato un notevole clamore. Intanto perché si tratta di persone impiegate nelle linee dell’elettrico, settore che è sempre un osservato speciale. E poi perché la Volkswagen ha una tradizione di azienda molto sindacalizzata, in cui i tagli del personale non sono così frequenti come in altri colossi del settore. Che cosa sta succedendo? I responsabili del marchio tedesco spiegano che il calo della domanda è in gran parte causato da un crollo degli ordini di veicoli elettrici tra i professionisti. Calo legato legato alla cancellazione in Germania degli incentivi per l’acquisto di auto aziendali elettriche, che valevano fino al 70% della produzione di Zwickau. Ma i mal di pancia non riguardano solo il mercato interno: un po’ in tutta Europa l’elettrico VW fatica a sfondare. Penalizzato dai rincari nei prezzi dell’energia e da una crisi economica sempre più evidente (e dallo strapotere di Tesla).

La ID.4 è sotto i target e ora nuovi esami con ID.3 e ID.7

La stessa ID.4, il modello più venduto in casa Volkswagen, registra vendite inferiori del 30% rispetto ai livelli di produzione inizialmente previsti. E così il progetto do produrre a Zwickau 330 mila auto elettriche all’anno si sta rivelando un obbiettivo sempre più lontano. E lo stesso vertice del Gruppo non sembra più così convinto di un successo a breve termine nell’elettrico. In corso ci sono altri due esami molto probanti. Il lancio della nuova ID.3, dopo il sostanziale flop della prima serie, è in pieno svolgimento. In Italia il Porte Aperte è previsto per sabato 23 e domenica 24, anche con formule di acquisto studiate per chi diffida dell’elettrico. Come un noleggio flessibile con anticipo zero e rata mensile da 449 euro, che dà al cliente la possibilità di scegliere un’altra VW già dopo sei mesi. E da pochi giorni sono iniziate le pre-vendite dell’ammiraglia ID.7, con prezzi che partono da 64.850 euro.