620 km a 64850€ per la ID.7: ci siamo?

620 km a 64850€ per l’ammiraglia elettrica Volkswagen, la ID.7, l’ultima entrata sul nostro Listino. Un buon equilibrio tra autonomia e prezzo? Vediamo… In fondo all’articolo trovate il VIDEO con il primo giudizio di Paolo Mariano.

620 km a 64850€, con 286 Cv e consumo 14,1 kWh/100 km

Stiamo parlando di una berlina lunga quasi 5 metri (4,96 per la precisione), con una batteria da 77 kWh netti. Il dato di omologazione dell’autonomia si è fermato a 620 km e ora si conosce anche il prezzo, 64.850 euro (nel 2024 arriverà la versione Pro S, da 700 km). Il motore elettrico APP550 di nuova concezione, collocato al posteriore, che eroga 210 kW (286 CV) e 545 Nm. La Volkswagen assicura che, nonostante la lunghezza, “la ID.7 è sorprendentemente agile con un raggio di sterzata di soli 10,9 metri“. E che anche consumi e potenza di ricarica sono di tutto rilievo: rispettivamente 14,1 kWh/100 km e rifornimento in corrente continua fino a 170 kW. E con tanto spazio a bordo, grazie alla versatilità della piattaforma modulare MEB, soprattutto per le gambe dei passeggeri posteriori, di solito le più sacrificate. Il vano bagagli, infine, ha un volume totale fino a 532 litri.

Ed ecco un primo paragone con Tesla…

Sono dati sufficienti per sfondare? Il riferimento, quando si parla di elettriche premium, è sempre Tesla. E il problema è che a 15 mila euro di meno Elon Musk offre un’auto come il Model 3 che è sì di una categoria inferiore, ma con dati tecnici allineati o migliori. La versione Longa Range costa infatti 49.990 euro e ha un’autonomia di 629 km, con ricarica fino a 170 kW. Ha una velocità massima superiore (201 km/h contro 180) e un’invidiabile accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,4 secondi. Poi, per carità, l’ammiraglia Volkswagen ha sicuramente una qualità degli interni che è difficile trovare in una Tesla, grazie alla proverbiale cura maniacale dei tedeschi. Ma l’impressione è che i clienti siano sempre meno interessati a certi dettagli e sempre più attratti dai “computer con le ruote“. Comunque sia: le prevendite della ID.7 sono iniziate, i numeri diranno chi la spunta.