VW ID, Tritium, Smart e Comau: settimana flash

Non c’è pace per i nome delle auto. Dopo il caso dell’Alfa Romeo Milano , cambiato repentinamente in Junior dopo le proteste del governo, ora sul banco degli imputati c’è la sigla delle elettriche Volkswagen. Qui all’attacco c’è un’azienda tedesca, Identytec, che sostiene di usare questo acronimo da almeno 15 anni. La Volkswagen ha rigettato qualsiasi ipotesi di accordo o transazione, sostenendo di avere depositato il nome nel 2017 senza ricevere alcuna lagnanza . E così la faccenda finisce in tribunale, con Identitek decisa a far prevalere le sue ragioni: “Il Gruppo Volkswagen, che era uno dei nostri clienti, ha acquistato alcuni dei nostri prodotti etichettati con il marchio ID . Difficilmente può affermare di non essere stato a conoscenza del nostro utilizzo di questo acronimo“. Tra i prodotti citati dal ricorrente, utilizzati da Volkswagen, figurano ID.Connector, ID.Shelf, ID.Tag, ID.Add, ID.Weigh, ID.Laser e ID.Track

Altra Smart in arrivo: a Pechino si svela la #5 Altra Smart elettrica in arrivo. Mentre la piccola, storica “Smartina” EQ sta uscendo di produzione, la nuova gamma di auto di maggiori dimensioni si arrichisce di un modello dopo l’alto. Sono stati svelati i primi bozzetti della #5, un Suv di dimensioni medie che arriverà sul mercato nella seconda parte del 2025. Anche questo sarà fabbricato in Cina, negli stabilimenti di Geely, il mega-gruppo cinese che controlla il 50% di Smart e ha in carico tutta la parte industriale. Lo stile e gli interni sono invece curati dal partner tedesco, il gruppo Mercedes, che conserva il 50% dell’azienda. Il concept della Smat #5 verrà svelato in anteprima al Salone di Pechino, il 25 aprile.

Il settore della mobilità elettrica continua a mietere vittime eccellenti. Ora naviga in brutte acque finanziarie Tritium, uno dei leader mondiali nella produzione di ricariche fast e super-fast, molto presente anche in Italia. Di fatto l’azienda australiana, ma quotata alla Borsa di New York, è nelle mani dei creditori e sta cercando nuovi azionisti che la possano rilanciare. Sono stati gli stessi amministratori di Tritium ad alzare bandiera bianca, mettendo l’azienda nella mani della società di consulenza KPMG e di un grande studio legale specializzato in operazioni di salvataggio, McGrathNicol Restructuring.

Comau a caccia di difetti nella produzione su larga scala di batterie

Innovativo progetto di Comau per potenziare la produzione di batterie su vasta scala e a migliorarne la qualità. Nell’ambito del progetto BATTwin, sostenuto dall’Unione Europea nel programma di ricerca e innovazione Horizon Europe, Comau metterà in campo esperienza e tecnologie digitali per migliorare la fabbricazione di celle. Con l’obiettivo di raggiungere una produzione priva di difetti. Il progetto mira a sviluppare una piattaforma Digital Twin multilivello che contribuirà a ridurre i tassi di difetto nella produzione di batterie. Stimata essere fino al 30% durante la fase di lancio delle nuove Gigafactory europee. Comau sfrutterà le proprie competenze di processo e digitalizzazione avanzate per identificare, raccogliere e analizzare i parametri dei dati che contribuiranno a migliorare la qualità della produzione. Inoltre, si occuperà di fornire dati sui difetti in tempo reale attraverso la sua piattaforma proprietaria In.Grid IoT e svilupperà simulazioni degli impianti di produzione.