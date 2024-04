La Milano diventa Junior, l’autogol di Urso

La Milano diventa Junior: Stellantis ha impiegato poche ore per cambiare il nome al piccolo Suv appena presentato. Un autogol per il ministro Adolfo Urso?

La Milano diventa Junior, con un precedente fortunato: Gingo che diventò Panda

Cambiare nome in extremis può portare fortuna e chissà che anche la prima Alfa del nuovo corso non se ne avvantaggi. C’è un precedente in proposito: quando la Fiat presentò la sostituta della vecchia panda al Salone di Ginevra 2003, il nome prescelto era Gingo. Davanti alle rimostranze della Renault, che riteneva inaccettabile l’assonanza con Twingo, i vertici di Torino fecero marcia indietro nel giro di una notte. Tornando al vecchio nome pieno di gloria. E mai scelta, benché obbligata, fu più felice. Adesso Stellantis cambia per non rendere ancora più tesi i rapporti con il governo Meloni che, per bocca del ministro, aveva parlato di scelta contro la legge. Secondo noi un autogol: tutto sommato Milano era un’ulteriore celebrazione (e una pubblicità gratuita) per una città che resta la locomotiva d’Italia. E l’impuntatura sovranista di Urso dimostra che siamo in presenza di un ministro che ignora la globalizzazione produttiva che impera nel mondo dell’auto.

È così che si convince Stellantis a investire in Italia?

Il commento rilasciato da Stellantis in è improntato a un sostanziale “contenti voi, contenti tutti“. Della serie: pensavamo di fare una cosa gradita, ma se così non è correggiamo il tiro senza problemi: “Il nome Milano, tra i favoriti dal pubblico, era stato scelto per rendere tributo alla città dove tutto era nato nel 1910“, ha spiegato il n.1 dell’Alfa Jean Philippe Imparato. “Pur ritenendo che il nome Milano rispetti tutte le prescrizioni di legge, abbiamo deciso di cambiare il nome da Milano a Junior. Nell’ottica di promuovere un clima di serenità e distensione“. Con un ulteriore inciso a giustificare la scelta: “In considerazione del fatto che ci sono temi di stretta attualità più rilevanti del nome di una nuova auto“. Come dire: lasciamo a voi questi giochini sovranisti, noi abbiamo ben altro da fare. Nel da fare c’è anche tutto il materiale e le campagne di lancio già pronti con il vecchio nome. Al di là dell’apparente fair-play, un danno che non gioverà ai tavoli ministeriali aperti per convincere Stellantis a produrre più auto in Italia.