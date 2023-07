VR46, eMTB di Valentino Rossi in vendita

Si chiama semplicemente VR46, eMtb griffata Valentino Rossi. Dopo la presentazione del prototipo a Eicma 2021, adesso è in vendita.

In principio era la Terra, correva l’autunno 2021 e ad Eicma si svelava la prima eBike voluta da Valentino Rossi. Il Dottore infatti non si era limitato a mettere il proprio autografo su una bici realizzata da altri, ma aveva seguito la sviluppo di tutto il progetto. Terra VR46 era nata tra l’Emilia-Romagna e il ranch di Tavullia e all’epoca era poco più di un prototipo.

Da Terra a VR46 eMtb

Oggi del nome originale è rimasto solo VR46, ma tanto basta per comprenderne il marchio di fabbrica. «VR46 eMTB nasce dallo spirito di competizione e confronto con se stessi e gli altri, ma soprattutto dalla voglia di mettere alla prova le proprie capacità di guida in ogni condizione di terreno off-road». VR46 eMTB è una bici elettrica da enduro bi-ammortizzata in grado di offrire una pedalata fluida e un elevato controllo in discesa e in curva, attraverso l’attento studio nella progettazione e la scelta di soluzioni tecniche all’avanguardia.

Platum e VR46 Racing Apparel la presentano così. Quello che è certo è che si tratta di una bici elettrica premium progettata in Italia e con cura nella scelta dei componenti. Al progetto hanno partecipano infatti importanti player come Bosch, Pirelli, Sram/Rock Shox, Fulcrum, Ohlins, Crankbrothers, Technomousse e Ochain.

Il progetto è stato sviluppato dal team di ricerca e sviluppo di Platum, che si è occupato dell’ingegnerizzazione e design di telaio e bici. Ora VR46 eMTB viene lanciata sul mercato in due versioni. Cioè la VR46 eMTB Limited, produzione in 46 pezzi numerata e con firma di Valentino Rossi. Ma pure la VR46 eMTB Pro. Ogni versione sarà disponibile in due taglie, M e L.

Il telaio è il core del progetto

Parliamo di telaio in alluminio idroformato 6061 – T6 interamente studiato e progettato in Italia. Il lavoro ha richiesto 3 fasi, dalla stampa 3D in materiale plastico alla tubazione di produzione; passando per il primo test sul campo con alluminio fresato con tecnologia CNC (controllo numerico computerizzato).

Si è proceduto poi a sottoporre il telaio così sviluppato a prove strutturali, per verificare la resistenza agli stress meccanici. Prima di arrivare alla fase di produzione, due campioni delle bici sono stati testati sul campo. Alcune quote geometriche hanno ricevuto particolare attenzione. Come ad esempio la sella. Progettata in posizione avanzata per garantire la miglior posizione di guida possibile anche con pendenze proibitive.

Geometrie variabili della eMTB VR46

Inoltre, grazie al sistema flipchip posizionato sul fulcro inferiore dell’ammortizzatore, è possibile trasformare la geometria della bici, passando da una performante All-Mountain ad una competitiva E-Enduro. È infatti possibile variare l’angolo di sterzo da 65.5° a 64.5°, oltre ad abbassare il movimento centrale di 12mm a tutto vantaggio delle performance in discesa. Infatti il tubo piantone è stato accorciato rispetto al primo modello. Mentre l’interasse si è allungato sia nella taglia M sia nella taglia L.

Tutti i particolari dellaLimited edition 1 di 8

Il mondo delle moto ha influenzato alcuni elementi del telaio, come l’uso di una piastra attacco motore scatolata. È stato inoltre scelto di utilizzare cuscinetti di grandi dimensioni insieme a perni passanti sovradimensionati a tutto vantaggio della rigidità torsionale di tutto il telaio. Il passaggio cavi è integrato nel telaio per garantire protezione da possibili urti e non influire sul design della bici.

I due allestimenti

VR46 eMTB Pro: è dotata di motore Bosch Performance Line CX, batteria Bosch PowerTube da 750 Wh e di display Kiox 300, forcella RockShox da 160 mm e ammortizzatore RockShox Super Deluxe Coil Ultimate, trasmissione SRAM GX Eagle a 12 velocità. Prezzo: 6.999 euro

Cosa aspettarsi dalla Premium version 1 di 6

VR46 eMTB Limited: il motore è sempre Bosch Performance Line CX con batteria da 750 Wh, forcella (escursione 165 mm) e ammortizzatore Ohlins, trasmissione GX Eagle AXS e ruote Crankbrothers Synthesis in carbonio. Prezzo: 11.999 euro

Soddisfazione delle aziende coinvolte

«In VR|46 Racing Apparel abbiamo intrapreso già da tempo un percorso evolutivo che vedrà nascere progetti che hanno come obiettivo la realizzazione di prodotti performance oriented». Il commento di Carlo Alberto Tebaldi, Amministratore Delegato di VR|46. «Era da tempo che volevamo espandere la nostra offerta ed entrare nel mondo del cycling, soprattutto nell’offroad. Ed infatti il primo progetto col quale iniziamo questo percorso è quello con MT Distribution, un partner con le caratteristiche e know-how necessari ad affrontare un progetto che rispecchi le nostre aspettative. Quindi dalla prossima stagione saremo in grado di proporre due modelli di bici VR46 engineered by MT Distribution avvalendosi di una componentistica di alto livello».

«Siamo entusiasti di aver dato vita con VR|46 a un progetto tutto italiano che vede coinvolti i leader del settore eBike». Spiega Alessandro Summa, CEO di Platum. «Performance e passione sono i valori che guidano questa collaborazione. Il nostro Gruppo si conferma come piattaforma di ricerca e sviluppo, grazie alle competenze ingegneristiche e di design nel campo della e-mobility. Crediamo fortemente nell’importanza sempre maggiore del mercato eBike in Italia e nel mondo. Come nell’opportunità che la nostra azienda e i brand rappresentati possono cogliere, ribadendo anche nell’elettrico quella centralità che l’Italia detiene nella produzione di bici muscolari di alta gamma».

– Iscriviti a Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico –