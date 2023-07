Volvo o Jeep? Il dubbio elettrico di Claudio

Volvo o Jeep? EX30 o Avenger? È il dubbio di Claudio, un lettore bolognese che era orientato sulla seconda, ma dopo aver visto la ‘piccola’ Volvo… Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Volvo o Jeep? EX30 o Avenger? Le ho viste dal vivo e la mia impressione è…

“Ho deciso di provare il grande passaggio all’elettrico. Valutando budget, autonomia e gusto personale avevo individuato come modello la Jeep Avenger in versione full optional 1st edition. Con anche Easy Wall box in omaggio. Ora, premetto che la Avenger l’ho vista in concessionaria solo in versione benzina. Ma, essendo cliente Volvo Bologna, ho avuto la possibilità di vedere la nuova EX30 ad un evento promozionale di 2 giornate. E devo dire che la vettura è stupenda e sembra decisamente di un’altra categoria. Voi cosa ne pensate? Ritenete i due veicoli di pari livello e quindi solo il gusto personale può far propendere verso uno o l’altro? Oppure le dotazioni tecniche sono su due livelli diversi?!? Della Volvo mi piace molto la possibilità della batteria extended range. E, analizzando i dati forniti dalle case come efficienza complessiva, sembrano essere simili (15,6 kWh/100km). Avendole viste dal vivo entrambe, ho la sensazione che la Jeep venga venduta ad un prezzo lievemente sopra la sua fascia per dimensioni e qualità dei materiali e delle finiture“. Claudio Maselli

Prima vanno provate entrambe, tenendo conto che…