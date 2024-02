Volvo molla Polestar e la Borsa festeggia con un rialzo del 24%. La Casa svedese non finanzierà più il nuovo brand di auto elettrico possieduto con Geely.

Volvo molla Polestar: troppo oneroso sostenere il nuovo marchio

Non sono tempi facili per le azioni legate all’auto elettrica in Borsa. La stessa Tesla esce da un anno difficile a Wall Street e ora un altro segnale arriva da Stoccolma, con il forte rialzo dei titoli della marca svedese all’annuncio dell’uscita da Polestar. Il forte impegno di Volvo nel nuovo brand elettrico, con il 48% delle azioni, era stato più volte criticato dagli analisti, per il negativo impatto della partecipazione sui conti del gruppo. Precisando di voler “concentrare le proprie risorse sul proprio ambizioso cammino“, Volvo Cars ha comunicato l’intenzione di vendere le azioni Polestar a Geely. Quest’ultima diventerà così l’unico azionista diretto del marchio. “Di conseguenza Volvo Cars non fornirà ulteriori finanziamenti a Polestar“, precisa la società. “Geely, dal canto suo, continuerà a fornire un supporto operativo e finanziario completo al marchio Polestar in futuro“, ha affermato la hoding cinese, precisando che “questo sostegno non richiederà riduzioni della sua quota in Volvo Cars“.

La casa svedese torna a ballare da sola…

Il fatto è che Polestar non sta raggiungendo gli obbiettivi che si era prefissata, con trend di crescita insufficienti. Nel 2023 le vendite sono aumentate solo del 6%, sfiorando le 55 mila immatricolazioni. Nel mercato Premium la concorrenza di Tesla, con continui ribassi dei prezzi e prodotti di tutto rispetto. Morale della favola: Polestar perde soldi, parte del management è stato sostituito e l’organico verrà ridotto del 15%, con il licenziamento di circa 450 dipendenti. Se fino all’anno scorso tutte le attenzione erano concentrate sull’ampliamento della gamma (è in arrivo la Polestar 4), ora si guarda soprattutto a contenere i costi. Ma è un problema che non riguarda più Volvo, che ha ottenuto dalla capo-gruppo Geely di uscire dalla vicenda Polestar. Nel 2023 la Casa svedese ha venduto 708.716 auto, nuovo record, con un ottimo bilancio. E ora balla di nuovo da sola.