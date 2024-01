Polestar 4, si parte da 66.900 euro per la versione Long Range Single Motor. La Long Range Dual motor costa invece 73.900 euro. Ecco tutte le caratteristiche.

Polestar 4, un Suv coupé: consegne da agosto

In attesa che arrivino modelli più abbordabili (Citroen C3 e Renault 5 in particolare), il mercato dell’elettrico continua a proporre soprattutto Suv piuttosto costosi. Ora è la volta della Polestar 4, ufficialmente disponibile per l’acquisto in Europa. Dopo l’avvio della produzione e le prime consegne in Cina alla fine del 2023, partono le vendite online anche da noi. Si prevede che la produzione avrà inizio a metà 2024, con le prime consegne previste da agosto. La marca posseduta da Geely e Volvo in realtà definisce la Polestar 4 un Suv coupé. Con un’efficienza aerodinamica migliorata dal frontale basso, dalle maniglie delle porte retrattili, dai finestrini a filo, dalle alette aerodinamiche posteriori e dall’ottimizzazione dei flussi d’aria. La lunghezza complessiva è di 4.840 mm, la larghezza è di 2.139 mm e l’altezza è di 1.544 mm.

Due versioni, la Single Motor arriva a 610 km di autonomia

Polestar 4 è l’auto di produzione più veloce che il brand abbia sviluppato. Accelera da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi e la potenza massima è di 400 kW (544 Cv). I motori sono di tipo sincrono a magnete permanente. Sono disponibili varianti, dual e single-motor, con la single-motor che dispone della trazione posteriore .Una batteria da 100 kWh è installata in entrambe le versioni a lungo raggio. La Long Range Dual Motor dispone di 400 kW (544 Cv), coppia massima di 686 Nm e un obiettivo preliminare di autonomia fino a 580 km WLTP[. Una frizione di disconnessione consente all’auto di disinserire il motore elettrico anteriore quando non è necessario, per massimizzare l’autonomia e l’efficienza. La versione Long Range Single Motor dispone invece di un motore da 200 kW (272 Cv) e 343 Nm, con autonomia fino a 610 km WLTP. Ricarica fino a 22 kW in AC e fino a 200 kW in DC.

