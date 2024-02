Volvo EX 30 o Smart #1? Il dubbio di Claudio

Volvo EX 30 o Smart #1? Claudio, un lettore bolognese, era già orientato sulla prima, poi confrontando le dotazioni ha cominciato a cambiare idea. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Volvo EX 30 o Smart #1? Ero già orientato sulla prima, poi guardando le dotazioni…

“Che cosa ne pensate del confronto fra le cugine “Europee” su piattaforma Geely?!?! Fino a poche settimane fa ero totalmente orientato per la Volvo EX30 allestimento core con batteria extended range. Poi, dopo aver visto diversi concessionari e averla provata, ho deciso di confrontarla con la Smart #1 pro+ e devo dire che sono rimasto spiazzato dalla differenza di dotazione. Praticamente con la stessa cifra, la Smart comprende tetto panoramico in vetro con copertura motorizzata, baule elettrico, bocchette clima e porte USB anche posteriori, one pedale settabile su più livelli. Più mappature eco comfort performance, ricarica 22kW, vernice bicolore….Sì insomma, un sacco di cose!!! Inizio a pensare che il minimalismo della Volvo sia in realtà il modo più facile per abbassare i costi…senza abbassare il prezzo della vettura!! Che cosa ne pensate?“. Claudio Maselli, Bologna

Vediamo un confronto…

Risposta. Non abbiamo ancora avuto l’opportunità di provare la Volvo EX30, nonostante ripetute sollecitazioni. Paolo Mariano ha invece potuto testare la Smart #1 nel terreno più insidioso per un’auto elettrica: l’autostrada (video qui sotto). Traendone ottime indicazioni, per prestazioni e anche consumi, con qualche riserva sul software di bordo. Diciamo la EX30 ha forse una linea più riuscita e sta facendo il pieno di prenotazioni anche grazie all’annuncio di un primo prezzo a 35.900 euro (versione con autonomia 344 km). Ma la Smart ha reagito anche su questo fronte, saltando sul treno degli incentivi in arrivo e anticipandoli con una propria proposta che prevede 9 mila euro di sconto. La #1 Pro parte così da 28.545 euro IVA, messa su strada e PFU inclusi con ecobonus in caso di rottamazione e con il cosiddetto smartincentivo. Per la Pro+ dovremmo essere 33.548. Vale comunque la pena di provare entrambe prima di decidere, ma ci sembra che la Smart #1 regga bene il confronto.