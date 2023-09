Volvo dice addio al diesel già nel 2024: barra sull’elettrico, abbandonando una motorizzazione che fino al 2019 rappresentava la maggior parte delle vendite.

Volvo dice addio al diesel: “L’elettrico ha molto più potenziale”

L’annuncio è arrivato durante la Climate Week di New York. Ed è tanto più significativo se si considera che Volvo fa capo a un colosso cinese, Geely, che già ha fatto la scelta del solo-elettrico per un altro suo marchio, Polestar. Da tempo la marca svedese ha abbandonato lo sviluppo dei motori a combustione, su cui il n.1 Jim Rowan ha deciso di “non puntare più neanche una corona“. Spiegando che che “il motore elettrico è il nostro futuro e sono convinto che il suo potenziale sia maggiore rispetto al termico“. Liquidato il diesel, (gli ultimi esemplari saranno prodotti nei prossimi mesi) resteranno in produzione i motori a benzina, in gran parte ibridizzati, fino al 2030. Poi solo elettrico, con l’obiettivo di raggiungere lo zero assoluto di emissioni anche nella produzione entro il 2040. La conversione di Volvo è stata accelerata dal fatto che il diesel è sempre meno popolare nei due mercati principali, Nord Europa e Stati Uniti. E già nel 2022 le vendite di veicoli a gasolio sono scese all’8,9% del totale.

“Speriamo di ispirare altri marchi ad essere audaci”

Abbandonando subito il diesel, Volvo spera di “ispirare altre aziende ad essere audaci nella lotta contro i cambiamenti climatici“. Al momento la Volvo ha solo due modelli completamente elettrici in gamma, la C40 Recharge e la XC40 Recharge. Ma nei prossimi mesi verranno lanciati altri due Suv, la EX30 e la EX90. La prima in particolare è una delle novità più attese del 2024, con un prezzo d’attacco di 36 mila euro (meno incentivi). Dotato di una batteria LFP da 51 kWh, la EX30 ha un’ autonomia fino a 344 km. con trazione posteriore assicurata da un motore da 200 kW (272 Cv). Per chi ha bisogno di più autonomia, c’è la versione Single motor extended range, con cui la percorrenza sale a 480 km, con batteria NMC da 69 kWh. Il top di gamma è la EX30 Twin Motor Performance a trazione integrale, con batteria NMC da 69 kWh e 460 km di autonomia. E super-prestazioni: 315 kW (428Cv) di potenza e 0/100 in 3.6″.