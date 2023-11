VIDEO EICMA 2023. Tour elettrico del Salone di Milano

Se per qualsiasi ragione non avete visitato EICMA, ecco il nostro video per accompagnarvi virtualmente attraverso gli stand del Salone di Milano, alla scoperta delle novità elettriche più interessanti.

Le case stanno iniziando sempre di più a investire sull’11 kW. In Italia infatti è un numero magico perché per guidare veicoli di 11 kW basta la patente A1 o la B. Allo stesso tempo permette di circolare in tangenziali e autostrade.

Gli altri due trend chiaramente visibili a EICMA riguardano la ricarica. Se infatti non abbiamo visto autonomie da capogiro, sembra che le case abbiano cercato di risolvere il problema ricarica. Si è andati in due differenti direzioni. Negli scooter urbani, anche di media potenza, si punta sulle batterie estraibili e sullo swapping. Sui sempre più numerosi scooteroni elettrici invece (e sulle moto) si sta facendo strada la ricarica fast. Alcuni modelli si ricaricano in 10-15 minuti. In pratica aggiungono 10 km di autonomia ogni minuto di ricarica.

Mai come quest’anno il Salone ha parlato la lingua dell’elettrico. Le novità a zero emissioni presentate in fiera sono tantissime e se in strada ancora c’è chi storce il naso, la direzione da prendere, anche nelle due ruote, è ormai evidente.

In totale sono stati 2036 i marchi presenti in fiera a Milano, (record storico della manifestazione), con oltre 700 gli espositori diretti, di cui il 67% proveniente dall’estero in rappresentanza di 45 Paesi. Più del 30% delle aziende presenti non avevano mai partecipato ad EICMA, confermano quanto Milano sia la vetrina delle due ruote più sensibile al cambiamento.

