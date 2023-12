Viaggio con la mamma in ansia da ricarica. Michele racconta una trasferta di 1.627 km in Model 3, da Sesto Calende a Gaeta a/r. Consumi, spesa e altro…

di Michele Del Bianco

“A fine novembre ho fatto il mio primo viaggio con una nuova Tesla Model 3 RWD, ecco com’è andata. Sono partito dalla provincia di Varese (Sesto Calende) per andare a Gaeta, 790 km di tratta, partenza di sabato e ritorno di lunedì “ .

Viaggio con la mamma in ansia…/ 1.627 km consumando 278 kWh

“ Il viaggio è stato per accompagnare mia madre per motivi famigliari, e l’ansia da ricarica da parte sua era a livelli importanti. Ho fatto un abbonamento A2A, 280 kWh a 90 €, per un consumo totale di 278 kWh in tutto il viaggio. Ho avanzato circa 38 kW per via della prima ricarica fatta a casa e perché l’ultimo rabbocco l’ho fatto a un Supercharger Tesla. Stimo di aver speso circa 90€ in tutto. Ho scelto Free to X per convenienza economica rispetto ai Supercharger Tesla dato il lungo viaggio, e per usufruire degli autogrill senza uscire dall’autostrada. Penso sia interessante non dare per scontato che con la Tesla si viaggia facilmente perché ci sono i Supercharger. Sono partito carico al 100%, ho fatto i primi 312 km arrivando alla Free to X con l’11% viaggiando a 125 km/h di cruise control per prendere confidenza coi consumi. Dalla prima ricarica in poi ho viaggiato a 135 km/h di cruise control quando possibile “.

La sosta in autogrill è il tempo di una ricarica, nulla più

“Per quanto riguarda le condizioni di viaggio, monto le gomme invernali e la temperatura più alta è stata sui 10 gradi all’andata. Il tempo di una seconda colazione dopo la levataccia (con la solita coda in cassa e al banco) e di andare in bagno e siamo ripartiti dopo una ricarica di 31 minuti. È da qualche anno che butto un occhio all’orologio quando mi fermo in autogrill, immaginando i tempi per una ricarica (questa è la mia prima EV). Se si è veloci sono sempre 20 minuti tra entrata, cassa, caffè, bagno, uscita. Credo valga un po’ per tutti, ma non so se ci si faccia caso, a molti sembra di stare dentro 5 minuti in tutto, ma difficilmente è così. In nessuna sosta del viaggio ho allungato i tempi per la ricarica, ma il rifornimento si è sempre sovrapposta alla mia abituale sosta. Alla seconda tappa mi spingo più in là e arrivo col 3% di batteria dopo altri 272 km“.

Avevo pianificato tre soste, in realtà ne bastano due

“ Grazie all’inaffidabilità della app di A2A, non vedo la colonnina sulla app e perdo 10 minuti prima che si riprenda. Avevo ordinato la tessera per evitare questi problemi, ma non è arrivata in tempo. A un certo punto si riprende, l’auto si ricarica e mia madre si rilassa. Ricarica effettiva di 36 minuti, nei quali abbiamo pranzato e usufruito dei servizi. Anticipo le critiche: se proprio non fosse andata a buon fine, avrei potuto usare l’app di Enel X. Avrei speso di più, ma non sarei rimasto a piedi. Nonostante avessi stimato di arrivare col minimo di batteria per caricare in albergo o a una colonnina per strada (in base alla tariffa più conveniente), arrivo col 25%. Evidentemente la seconda sosta è stata più lunga del necessario, ma come già detto ho fatto le soste nei miei tempi abituali. Se avessi avuto dovuto rimettermi ai tempi di ricarica avrei potuto partire prima. Avevo fatto 2 scenari con ABRP e in entrambi ipotizzavo di fare 3 soste, ma valutando di volta in volta la prossima stazione ho capito che sarei arrivato a destinazione con 2 “ .

Al ritorno freddo e vento impattano sui consumi…

“ A Gaeta decido di usare le colonnine in strada perché la (ormai compianta) tariffa A2A da 0,32€/kWh era imbattibile, permettendomi anche di non pagare il parcheggio in strada. Anche se il giorno prima della partenza ho usato la ricarica in hotel per essere certo di ripartire col 100% e con la batteria preriscaldata per maggiore autonomia. Ma ho caricato qualcosa come 3-4 kWh… Ho deciso di usare 2 colonnine Enel X vicinissime ai luoghi in cui dovevo andare. Peccato che la seconda fosse occupata da auto termiche e sono tornato alla prima, comunque lì vicina. Al ritorno pioggia e vento abbastanza forte fino quasi a Roma e temperature sotto i 5 gradi. Si può notare l’impatto sui consumi nel 6% di carica residua dopo 274 km alla prima tappa del ritorno. Anche se va detto che c’era un bel pezzo in salita per arrivare all’autostrada. Ho fatto 3 tappe perché alla seconda non ho voluto aspettare dopo la pausa caffè in autogrill. E, complice un giro dalla tangenziale esterna di Milano causa code sulle altre tangenziali, ultima tappa di 10 minuti al Supercharger di Arese “ .

Poter ricaricare a casa è condizione essenziale per avere un’elettrica

“ In tutto 67 minuti di sosta all’andata e 73 al ritorno, normalissimi per me se faccio 800 km in giornata. Magari non vanno bene a tutti, ma vorrei rassicurare chi esclude una EV perché preferisce fermarsi il meno possibile. Se i viaggi non sono all’ordine del giorno o per motivi lavorativi, nell’utilizzo tipico la ricarica è solo un vantaggio rispetto al rifornimento di carburante. Si parte da casa sempre carichi. E in un anno penso che un possessore di EV passi meno tempo ad aspettare che l’auto sia carica rispetto al tempo speso alla pompa di benzina da chi ha una termica. Se si ha la possibilità di ricaricare a casa, condizione necessaria per prendere una EV per quanto mi riguarda. Il consumo medio del viaggio rilevato dall’auto è stato di 171 Wh/km, ottimo per un percorso quasi totalmente autostradale in un clima quasi invernale. Il comfort è impressionante, tra silenziosità, cruise control e autosterzatura sono arrivato molto riposato, nonostante qualche difetto negli ADAS “ .

Viaggio con la mamma in ansia…/ Ecco com’è finita

“ Tra l’altro ringrazio l’autosterzatura per essere intervenuta prima di me durante un’invasione di corsia improvvisa davanti a me. Forse non ha fatto la differenza e non sarei arrivato all’impatto in ogni caso, ma si è accorta prima l’auto di me. Aggiungo che l’ho presa senza ansie, e mi sono permesso di saltare la stazione di ricarica prevista, quando vedevo che la carica mi permetteva di arrivare a una più distante. Se ciò era compatibile con la mia voglia di guidare. Così ho anche ottimizzato la curve di ricarica. I 170 kW di potenza di picco della scheda tecnica sono stati rispettati e superati nelle prime fasi di ricarica, con un’ovvia discesa andando avanti. Non ricordo altre auto con batteria da 60 kWh con picchi di ricarica del genere. Impressionante la prima ricarica: ho attaccato l’auto all’11% e mentre ero in coda in cassa, 5 minuti dopo esatti, era al 26%! Ricordo anche un altro caso dal 6% al 66% in 20 minuti. Quanto all’ansia da ricarica di mia madre, dopo un po’ ha cominciato a indovinare a che punto fossimo con la ricarica mentre eravamo in autogrill, ed è finita come mostra la la foto… “.

