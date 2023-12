Via Elektra, per viaggiare in Europa

Buon lavoro (ovviamente Vi seguo sempre) “ . Marco Claus

Risposta. Che si siano ispirati a Vaielettrico per il nome? Chissà…comunque sia, ogni strumento che aiuta chi viaggia con un’auto a batterie è il benvenuto. In questo caso si tratta di itinerari con durata 5-10 giorni nel Nord Europa (Germania, Francia, Svizzera, Belgio, e Lussemburgo). Il sito è ancora in costruzione e si propone di suggerire tra l’altro visite culturali, incontri originali, bellezze naturali e hotel de charme. Iniziative del genere sono nate anche in Italia. La guida Alberghi e ristoranti d’Italia del Touring Club, per esempio, ha una sezione dedicata alle strutture ricettive che dispongono di ricarica. È realizzata con Fondazione eV-Now! e Witaly e segnala oltre 50 strutture certificate Electric Friendly (EF). Noi, nel nostro piccolo, condividiamo le esperienze sul campo di tanti lettori che viaggiano per l’Europa, consigliando il da farsi a chi farà gli stessi itinerari dopo di loro. Siamo certi che, con le vacanze di Natale, altri racconti arriveranno, anche con consigli su come e dove ricaricare senza problemi.