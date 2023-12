Vi spiego perché Audi non riesce a competere con Tesla

Vi spiego perché Audi non riesce a tenere il passo di Tesla: Thomas fa un’analisi partendo da dati di vendita, prezzi e caratteristiche della Q4 e-tron. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Vi spiego perché Audi…/ Prendiamo in esame la Q4, la più venduta

“L a mia riflessione è molto semplice e rapida. Ma perchè Audi non è in grado di investire veramente sull’elettrico (slogan a parte)? E perché confeziona prodotti di scarsa qualità che non risultano più al passo con i tempi, nonostante invece i prezzi rimangano ancora alle stelle come anni fa? Non è un tema di Servizio clienti perchè anche quello è diventato non adeguato. Con informazioni sugli accessori non conosciute né dalle concessionarie nè dal servizio clienti normale o digitale. E poca disponibilità ai test drive se il concessionario odora che l’autovettura non la acquisterai tramite il loro punto vendita…Un piccolo esempio su la nuova Audi Q4 etron 45 Quattro, con allestimento Sline My24. Ci ritroviamo con un’autocon performance da auto termica con in più un peso importante. Con innumerevoli accessori indispensabili proposti come optionals in modalità anni 2.000. Come sedili elettrici, selettore della tipologia di guida, pompa di calore, sedili in pelle, climatizzatore bizona, mappe satellitari da google earth “ .

Vi spiego perché Audi…/ “Vende 200 unità al mese, le Tesla molto di più”

“ E con altri accessori completamente indisponibili anche come options (vista 360°, telecamera laterale e frontale. Avete capito bene, ha solo quella posteriore come la Yaris di serie. O parcheggio automatico, aggiornamenti via OTA forse introdotti solo nell’ultima versione 3.2 del sistema di navigazione da eseguire necessariamente in officina. Tutto questo per la modica cifra di oltre 65.000€! Fino a quando continuerà questa filosofia è normale che Audi, ed in particolare Q4 e-tron, venderà 200 unità al mese, quando Tesla con Model 3 o Model Y ne vendono 1.500 per modello. Voi che cosa ne pensate? Invece di fare presentazione di nuovi modelli in Oman, dove solo Andrea Galeazzi può partecipare, non sarebbe meglio investire un po’ di più sulle persone comuni? E sulla tecnologia a bordo della vettura, per soddisfare che poi le auto le deve comprare e non solo pubblicizzare e/o illustrare? Grazie siete grandissimi “ . Thomas Scaccabarozzi

Tutti i marchi storici sono in difficoltà…

Risposta . Il problema non riguarda solo Audi: un po’ tutti i produttori tradizionali arrancano nell’elettrico davanti all’avanzata di nuovi sfidanti come Tesla e i brand cinesi. Una recente indagine di BloombergNEF è arrivata a questa conclusione: “I produttori di veicoli elettrici pure-play come Tesla, BYD e Li Auto conquisteranno il 7% del mercato globale dell’auto quest’anno, rispetto a solo l’1% nel 2020. Molte case automobilistiche tradizionali hanno lanciato prodotti che non sono competitivi in termini di prezzo, autonomia o caratteristiche. E dovranno tornare al tavolo di progettazione“. Sembra di rivedere quel che accadde con l’avvento dei pc: IBM tentò di reagire davanti all’avanzata delle varie Apple, Microsoft & C., ma sappiamo com’è andata a finire. Non a caso c’è chi, come Renault, ha creato una nuova società che si occupa solo di elettrico, Ampere, con un’età media e professionalità ben diverse rispetto alla capogruppo. . Il problema non riguarda solo Audi: un po’arrancano nell’elettrico davanti all’avanzata di nuovi sfidanti comeUna recente indagine di BloombergNEF è arrivata a questa conclusione: “I produttori di veicoli elettrici pure-play come Tesla,conquisteranno ildel mercato globale dell’auto quest’anno, rispetto a solo. Molte case automobilistiche tradizionali hanno lanciato prodotti che non sono competitivi in termini diE dovranno tornare al tavolo di progettazione“. Sembra di rivedere quel che accadde con l’avvento dei pc:tentò di reagire davanti all’avanzata delle varie& C., ma sappiamo com’è andata a finire. Non a caso c’è chi, come, ha creatoche si occupa solo di elettrico,con un’età media e professionalità ben diverse rispetto alla capogruppo.