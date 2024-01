Telecamere ad alta risoluzione, radar che segnalano pericoli, un software evoluto con intelligenza artificiale. Con Starmatter Vision, Verge Motorcycles mette gli “occhi” alla sua moto elettrica di punta, la TS Ultra.

Non si può certo dire che la piccola ma energica Verge Motorcycles manchi di spirito innovativo e voglia di stupire. La realtà finlandese si è affacciata da poco sul mercato delle due ruote elettriche e fa già molto parlare di sé. La sua moto d’esordio Verge TS, declinata in tre potenti varianti, è una delle elettriche più fuori dagli schemi del momento, dal punto vista estetico (una “chicca” il motore inserito nella ruota posteriore priva di mozzo), tecnologico e in fatto di prestazioni. In più, continua ad evolversi.

In questi giorni, al CES di Las Vegas, Verge ha infatti annunciato ulteriori miglioramenti per la versione top di gamma, la TS Ultra, che nel 2024 si presenta con un nuovo pacchetto tecnico per rendere la guida della moto ancora più sicura.

Gli “occhi” sulla strada

Di fatto, i finlandesi hanno ulteriormente performato la propria piattaforma software chiamata Starmatter, che altro non è che una sorta di intelligenza artificiale applicata alla motocicletta. L’evoluzione del “pacchetto-sicurezza” (Starmatter Vision) si avvale ora di un sistema ancora più avanzato, che utilizza ben 6 telecamere e 2 radar anteriori e posteriori ad alta risoluzione per puntare ad un’assistenza alla guida “totale”.

Secondo i produttori, la nuova tecnologia è in grado di analizzare l’ambiente circostante e segnalare al pilota potenziali pericoli, ad esempio quando un altro veicolo si avvicina o intende cambiare corsia. L’interfaccia uomo-macchina avviene tramite un nuovo display interattivo aggiornato, più grande e semplificato nella gestione delle funzioni fondamentali (Starmatter Dash).

Questo ulteriore supporto di sicurezza prevede, ad esempio, che quando il pilota attiva gli indicatori in fase di manovra, sul display appare l’immagine della telecamera posteriore, con una visuale più completa rispetto agli specchi retrovisori.

Manco a dirlo, l’elettronica high-tech “intelligente” prevista su Verge TS Ultra include anche hardware e software per aggiornamenti via etere (OTA) ed è ad apprendimento automatico.

Performances da capogiro

Lo sviluppo di queste tecnologie va ad arricchire ulteriormente una moto che di suo ha già tanto da raccontare. Soprattutto in fatto di prestazioni, apparentemente sbalorditive.

La muscle cruiser elettrica TS Ultra arriva a sprigionare la bellezza di 150 kW (204 CV) e 1200 Nm di coppia direttamente sulla ruota. La velocità massima è di 200 km/h e lo scatto 0-100 km/h è di appena 2,5 secondi.

In più, la batteria da 20,2 kWh ha una capacità tale da regalare, secondo le stime della casa, fino a 375 km di autonomia nel ciclo urbano. Da record anche la velocità di ricarica rapida, che si attesterebbe addirittura entro i 25 minuti.

Ambizioni alte, prezzi alti

In attesa di toccare con mano tutte le peculiarità di questa super-moto elettrica, Verge TS Ultra è già ordinabile e personalizzabile in alcune componenti. Le consegne sono previste entro il 2024, un po’ in ritardo sui tempi annunciati proprio per l’introduzione del nuovo sistema di sicurezza Starmatter.

Preparatevi, perché il prezzo è di quelli che spaventano: 55.778 euro…

Se si vuole spendere meno – ma poi non così tanto – Verge TS è ordinabile anche in versione standard (80 kW) e PRO (102 kW).

Per gli amanti dei pezzi unici, infine, Verge ha ideato anche un paio di edizioni limitate, tra cui la stilosa California Edition.