Verge TS PRO, ecco la California Edition

Verge Motorcycles presenta al Salone di Los Angeles una serie esclusiva della sua TS PRO elettrica. La California Edition si distingue per look specifico e le solite super prestazioni.

La Verge TS PRO è una moto elettrica che non passa certo inosservata. La peculiarità del motore incastonato nella ruota posteriore senza mozzo, a creare un effetto “vuoto”, la rende un modello unico per ora nel panorama delle due ruote elettriche. Una moto che vanta prestazioni notevoli e che da quest’anno ha iniziato a farsi conoscere a varie latitudine. Anche in America, dove la TS PRO è appena atterrata in una versione esclusiva denominata California Edition.

Una serie limitata che aggiunge alcuni dettagli stilistici alla base tecnica del modello originale.

Nuova livrea, stesse prestazioni super

L’esclusività della California Edition è data principalmente dalla colorazione arancione, ispirata al tipico papavero della California, abbinata a dettagli neri e un sedile in pelle traforata. È inoltre presente un nuovo sistema di sospensioni Öhlins e un ampio display touch screen con immagini personalizzate.

Nulla cambia invece a livello motoristico. I numeri sono quelli da stropicciarsi gli occhi già noti della TS PRO standard: un motore impressionante da 102 kW di picco e coppia di ben 1000 Nm, velocità massima di 200 km/h e livelli di autonomia dichiarata superiori ai 300 km. Questo grazie ad una batteria maggiorata da 21,8 kWh, che si ricarica in appena 35 minuti.

Verge, pronti per il mercato

È evidente che i finlandesi di Verge Motorcycles non stanno con le mani in mano. Hanno appena presentato quest’edizione limitata all’Auto Show di Los Angeles, dopo aver mostrato ad EICMA le potenzialità della TS PRO standard, le cui consegne inizieranno dalla primavera 2024. Pochi mesi fa avevano lanciato un’altra edizione speciale firmata da Mika Häkkinen.

Certo, sono moto che superano abbondantemente i 30.000 euro (la potentissima TS Ultra arriva a 55.000…), quindi non sono per tutti. Giusto saperlo.