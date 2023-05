Mika Häkkinen Signature, ecco l’esclusiva Verge TS

Un binomio potente, al servizio di una moto che vuole stupire. Nasce con questo scopo l’esclusiva Verge Mika Häkkinen Signature Edition, moto elettrica extra lusso che il brand finlandese ha ideato insieme all’ex campione di Formula 1 Mika Häkkinen.

Si tratta di una versione speciale e super limitata (appena 100 unità) del modello Verge TS Pro, moto elettrica che già di per sé vanta caratteristiche decisamente interessanti. Una naked prestazionale che il bicampione mondiale finlandese ha “firmato” con speciali dettagli stilistici e personalizzazioni, per renderla ancora più accattivante.

La collaborazione tra Verge e Häkkinen non nasce a caso. Mika è infatti membro del Comitato Consultivo dell’azienda e uno degli investitori del marchio. Ha quindi facoltà di parola…

Per collezionisti

Disponibile solo per pochi eletti, ad un prezzo da collezionisti (circa 80.000 euro), la TS Häkkinen Signature si distingue per il design personalizzato nei minimi dettagli e con l’impiego di materiali di alta qualità.

Finiture sulla carena e sulla sella in pelle, dettagli in fibra di carbonio, un esclusivo trattamento superficiale in ceramica anti-graffio, doppie tonalità cromatiche della livrea. Gli arricchimenti “eleganti” scelti da Häkkinen si sprecano, come le sospensioni completamente nere o la custodia in pelle per conservare le chiavi.

Un nuovo look che si inserisce su una moto, la Verge TS Pro, che a livello tecnologico e prestazionale è già molto chiacchierata. Per il suo innovativo motore (102 kW di picco) integrato nella ruota posteriore, senza mozzo; per la sua super coppia istantanea di 1000 Nm; per gli alti livelli di autonomia massima dichiarata (350 km).

Una moto elettrica da 200 km/h che, sfruttando la ricarica rapida, fa il “pieno” in appena 35 minuti.

Costa come una Tesla

La tecnologia Verge unita agli spunti stilistici di Häkkinen hanno dato vita a questo modello esclusivo dal costo ben poco popolare: 80.000 euro, al netto delle tasse.

La moto è già disponibile sullo store online di Verge Motorcycles in alcuni Paesi, tra cui l’Italia.

La Casa finlandese fa anche sapere che, in occasione del GP di Monaco (28 maggio), aprirà il suo primo negozio e showroom fisico proprio nel Principato. La Häkkinen Signature ci sarà. Il suo creatore è di casa, dopotutto.

