Vendo la Corsa dopo 3 anni perché…

di Salvatore Ferrante

“F inora ho praticamente solo letto Vaielettrico e guardato i tanti video di Paolo Mariano. Ma è arrivato Luglio e sto per festeggiare il terzo compleanno della mia Corsa-e. Termina il periodo che avevo prescelto per la vita insieme a lei e mi sto guardando in giro. Saprei anche cosa comprare, ma devo fare i conti con le valutazioni super scarse dei tanti rivenditori contattati finora. E con le disponibilità molto risicate di modelli nuovi in pronta consegna con gli optional giusti “ . inora ho praticamente solo letto Vaielettrico

Vendo la Corsa, anche se ha una batteria nuova…

“ Perché sto provando a vendere la mia Corsa-e? I figli 3 anni fa stavano molto comodi e oggi invece il “piccolo” sta stretto dietro. Vorremmo un bagagliaio più capiente (perché lo spazio ad alcuni non basta mai?). E poi perché Opel mi ha regalato una batteria nuova e pensavo che questo dettaglio potesse “rialzare” la valutazione di un auto tenuta molto bene, con 43.000km scarsi, una dotazione ottima e che alla fine costa “poco” sul mercato dell’usato. Ho contattato allora i proprietari che vendono privatamente e nel frattempo messo in vendita la mia: finora nessun contatto. Vi chiederete: cosa vuoi realizzare e quanto te l’hanno quotata? Iniziamo dall’inizio e spieghiamo bene. La mia Corsa l’ho voluta ordinare con il caricatore OBC (On Board Charger) trifase 11kW quando ancora quest’optional era a listino Opel, ma non veniva consegnato “ .

I consumi? Anche 10 kWh/100 km d’estate, ma arrivi a 15 d’inverno…

“ Ordinata a Marzo 2020, ho ricevuto la macchina fisicamente ad Agosto di quell’anno. E volendola ordinare che fai? Non ci metti il tetto panoramico, i sensori con videocamera posteriore, il navigatore e i sedili riscaldabili che dovrebbero farti risparmiare sul riscaldamento? Ad Agosto la mia auto dev’essere stata tra le primissime consegnate con il caricatore da 11kW. E devo dire che per il mio uso ho fatto benissimo: finora ho caricato quasi esclusivamente a colonnine pubbliche in AC. La macchina va bene, vengo regolarmente avvisato per ogni campagna di richiamo e consuma anche poco in estate. Con percorsi urbani ed extraurbani si vede spesso la media scendere sotto i 10kWh/100km. In inverno a display leggo medie sempre inferiori ai 15kWh/100km che sono tanti solo per me, ma la norma per tanti altri elettrici. Piccola nota: il piede e la tranquillità fanno praticamente tutta la differenza per ottenere questi consumi medi “ .

L’indovinometro segnava sempre meno km…

“ Nell”estate 2022, l’OBC fa le bizze e Opel mi fa arrivare il ricambio gratis! Super! Bastano 2 mesi circa, più Agosto nel mezzo, per vederlo montato. Per fortuna la ricarica DC nel frattempo funzionava, anche se l’ho capito dopo un mese di fermo in officina. Nel corso del 2022 la batteria ha iniziato a far segnare sempre meno km all’indovinometro a display. Devo dire che la macchina ha continuato a funzionare perfettamente e in Opel mi dicono che, fino a quando non appaiono errori a display, non intervengono. La batteria sembrava aver un paio di celle palesemente giù di tensione e il deltaV ravvisabile tra le celle con voltaggio maggiore e quelle con voltaggio inferiore superava anche i 100mV. Convinto che avrei raggiunto il limite per la sostituzione in garanzia della batteria, ho continuato a usare la macchina senza pensiero alcuno, ma sempre senza nessun ‘errore‘ a display “ .

Vendo la Corsa: vorrei realizzare 22 mila euro, ma le offerte…

“ Arriva il 2023 e a febbraio ecco la letterina Opel per cambiare la batteria di trazione… Si aspetta fino al 26 Maggio e via! Batteria nuova! Operazione, per me gratis, che avrebbe normalmente un costo “intero” di oltre 10.000€ a oggi. La macchina ora al 100% segna 350km, meglio che da nuova. Che sia per gli aggiornamenti a contorno effettuati da Opel in questi anni? Boh… comunque vado a testarla in una longr-un e dal 100% a quasi lo zero arriviamo a 450km reali fatti senza ricaricare. Sono super contento e convinto che con batteria nuova la macchina valga ben oltre i 22.000€ che vorrei realizzare. Un rivenditore Renault mi dice ufficiosamente che Quattroruote gliela ‘quoterebbe’ a video 23.000€, ma alcuni rivenditori mi offrono 11.500 e 13.000€ per comprare poi auto da 39 e 36.000€ rispettivamente. Beh, senza lamentarmi, se non ci prendo la cifra che vorrei la tengo. E convincerò il ‘piccolo’ a provare a chiedere il posto a mia moglie! “.

IN CONCLUSIONE. molto bizzarro. E i rivenditori sono spesso ancora interessati a lucrare senza sapere spesso cosa vendono e comprano. Impressione solo mia? Però con il mercato dell’usato molto dispendioso sentirsi dire che la Corsa con 43.000km e meno di 3 anni vale 11.500€... bah! Questa la batteria attualmente montata sull’auto con una lettura di Car scanner, 1.000km dopo il cambio batteria. Un poema ìnfinito per raccontare cosa? Il mercato delle elettriche è attualmenteE i rivenditori sono spesso ancora interessati a lucrare senza sapere spesso cosa vendono e comprano. Impressione solo mia? Però con il mercato dell’usato molto dispendioso sentirsi dire che la Corsa.. bah! Questa la batteria attualmente montata sull’auto con una lettura di Car scanner,

