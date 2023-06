Tesla X e Cupra Born: usate in vendita

Tesla X e Cupra Born: altri due lettori propongono le loro elettriche usate in vendita sul nostro sito, con descrizione e prezzo. Per pubblicare un annuncio (vendita o acquisto) potete scrivere all’indirizzo mail info@vaielettrico.it

Tesla X e Cupra: il super-Suv proposto a 53 mila euro

Vendo una Tesla Model X 100D, 7 posti, novembre 2018 versione 2019, Km 135.000 certificati, colore grigio chiaro lucido metalizzato. Accessori: Autopilot Full HSD Drive optional incluso navigatore satellitare basato su Google Maps. Sensori di parcheggio e telecamera. 7 telecamere perimetrali con registrazione di movimento. Sospensioni ad aria a controllo elettrico, cerchi in lega da 20°, sedili elettrici anteriori con memorie, sedili in pelle. Porte anteriori e posteriori apertura automatica. Porte posteriori con apertura ali di falco elettrica. Trazione integrale grazie a due motori sui due assi. Display da 17 pollici che domina l’intera plancia. Riconoscimento segnali stradali, pedoni e auto nei 2 sensi di marcia, che vedi sullo schermo. Cruise Control Tesla, controllo carreggiata, sorpasso automatizzato. Spotify, fari a LED tutti automatici. FSD massimo potenziale, cambio corsia automatico, Summon per movimenti da remoto in parcheggio senza salire sul mezzo, parcheggi automatici. Vettura perfetta, acquistata da Tesla Italia. Garanzia totale fino al 2027 certificata. Treno di gomme nuove e c’è anche un treno di gomme invernali. Fatturabile iva esposta. Giuseppe

La Born è la e-boost da 231 Cv e ha meno di 14mila km: 39.900 euro