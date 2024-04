Vendite Europa: giù le EV, su le Hybrid

Vendite Europa: frenano le elettriche, che scendono dal 13,9% al 13,0%, molto richieste le ibride, con una quota di mercato che sale dal 24,4% al 29%.

Vendite Europa: male anche anche Tesla (-30,4% in marzo)

È soprattutto la situazione di stallo di due grandi piazze come Germania e Italia a frenare la corsa delle elettriche. Sul mercato tedesco a fare la differenza è la cancellazione degli incentivi, con le vendite scese del 28,9% a 31 mila elettriche immatricolate. In Italia, invece, continua a pesare l’attesa dei nuovi bonus, annunciati a dicembre e mai entrati in vigore. In tutto il continente il mese scorso sono state vendute 134.397 EV (-11,7%). In forte calo anche il leader di mercato, Tesla, -30,4% a 29mila unità. Ma diversi mercati continuano a correre in positivo, con Belgio (+23,8%) e Francia (+10,9%) a registrare ancora incrementi a doppia cifra. Nonostante tutto, nel complesso il primo trimestre del 2024 si conclude con un totale di 332.999 nuove auto elettriche immatricolate. Con un aumento del 3,8% rispetto allo stesso trimestre del 2023. E si continuano a vendere più EV che diesel (13% contro 12,4%)

Le ibride salgono dal 24,4% al 29% di quota

Tutt’altra musica per le auto ibride, che in questo momento sembrano le preferite tre i consumatori europei. Ia marzo hanno registrato un aumento delle immatricolazioni del 12,6%. Francia e Italia hanno registrato gli aumenti più significativi rispettivamente del 29,6% e dell’8,3%, mentre le vendite in Germania hanno registrato un calo marginale dello 0,3%. In tutto le vendite di hybrid hanno raggiunto le 299.426 unità. Si tratta in gran parte di modelli mild-hybrid, con un apporto del motore elettrico molto marginale. In calo infine le vendite di ibride plug-in, diminuite del 6,5% il mese scorso, con Germania e Belgio che hanno registrato cali rispettivamente del 4,5% e del 15,3%. La Francia ha contrastato la tendenza con un modesto aumento del 3,6%. A marzo, le ibride plug-in vendute sono state 73.029 (7,1% di quota).