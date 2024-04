Senza incentivi la Germania fa -29%

fine degli incentivi, decisa già a dicembre, sta causando gli attesi cali di vendite in Germania. Ma non c’è il crollo che qualcuno paventava e anzi la quota di mercato delle elettriche in marzo è risalita all’11,9% (in Italia siamo al 3,3%…). Tesla continua a guidare le danze con Model Y, prodotto made in Germany (esce dalla Gigafactory del Brandeburgo), con 3.244 auto vendute. Ma tiene anche la produzione dei marchi locali, con due modelli del gruppo Volkswagen (ID.4-ID-5 e Cupra Born) sul podio. A soffrire sono soprattutto le auto più piccole, su cui si fa sentire maggiormente la fine dei bonus. Cleantechnica fa l’esempio della Fiat 500e, uscita dalla top ten a causa di un prezzo che, senza incentivi, è quasi il doppio della 500 Hybrid: 34.990 euro contro 17.490. Troppa differenza anche in un Paese in cui i redditi sono decisamente più alti che in Italia. In calo anche le vendite di auto ibride plug-in: -4,5% a 16.016 immatricolazioni, con quota di mercato del 6,1%. Ladecisa già a dicembre, sta causando gli attesi cali di vendite in Germania. Ma non c’è il crollo che qualcuno paventava e anzi la quota di mercato delle elettriche in marzo. Tesla continua a guidare le danze con, prodotto made in Germany (esce dalla Gigafactory del Brandeburgo), conauto vendute. Ma tiene anche la produzione dei marchi locali, con due modelli del gruppo Volkswagen () sul podio. A soffrire sono soprattutto le auto più piccole, su cui si fa sentire maggiormente la fine dei bonus. Cleantechnica fa l’esempio della, uscita dalla top ten a causa di un prezzo che, senza incentivi, è quasi il doppio dellaeuro controTroppa differenza anche in un Paese in cui i redditi sono decisamente più alti che in Italia. In calo anche le vendite di auto ibride plug-in: -4,5% aimmatricolazioni, con quota di mercato del

Tesla Model Y e 10 “tedesche” nella top ten del trimestre

Anche nel trimestre la Tesla Model Y è largamente leader di mercato, con oltre 11 mila auto vendute. Seguita, ma a notevole distanza, da un’accoppiata del gruppo VW, la solita ID.4-ID.5 e la Skoda Enyaq, rispettivamente a quota 4.226 e 3.922. Buon risultato anche per due modelli di un certo prezzo come l’Audi Q4 (quarta con 3.428 immatricolazioni) e la Mercedes EQA (2.766). Model Y a parte, tutta la top ten del trimestre è monopolizzata dai grandi gruppi tedeschi, con la decima piazza occupata da un modello a fine produzione come la Smart EQ. Non c’è una francese, non c’è più un’italiana a causa dei citati problemi di prezzo della 500e, non c’è un costruttore asiatico. Vedremo che impatto avranno le novità di piccole dimensioni in arrivo, a partire dall’attesissima Renault 5 e dalla Citroen eC3.