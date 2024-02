Spazio agli under 35 in Valle D’Aosta. Piccola regione ma grande contributo per i giovani che vogliono guidare a emissioni zero. Ben 12.700 euro per passare all’elettrico, gli over 35 si devono “accontentare” di 9.000, a cui si aggiungono gli incentivi statali che potrebbero arrivare fino a oltre 13mila euro. Praticamente un regalo.

Si parte il 21 febbraio con i nuovi incentivi, anche per l’usato

Esistono dal 2019 gli incentivi in Valle d’Aosta. Partenza puntuale da gennaio e avanti fino ad ottobre. Quest’ anno si parte qualche settimana dopo ma con contributi veramente generosi.

Riepiloghiamo: agli under 35 vanno 12.700 euro. Per gli altri il contributo è di 9.000 euro. Se si rottama un’auto sale il contributo, con queste proporzioni: 10% se Euro 0, 1 o 2. Cresce del 5% per Euro 3 o Euro 4.

LA TABELLA DEGLI INCENTIVI

Interessante, come nel bando del Comune di Firenze, la possibilità di ricevere l’incentivo per l’acquisto di un veicolo usato. Questi i numeri: al 30% della spesa sostenuta (IVA esclusa), nella misura massima di 5.000 euro per persone con più di 35 anni e 8.000 per persone con meno di 35 anni. Sempre generosi.

GLI INCENTIVI PER L’USATO

La Regione è generosa anche con i veicoli ibridi per cui si ricevono 5.000 euro per l’acquisto del nuovo e 3.000 per l’usato.

Per il trasporto passeggeri contributo fino a 15.400 euro

I veicoli che più inquinano sono quelli da lavoro perché sempre su strada. Per questo gli incentivi sono riservati anche alle imprese. per chi svolge attività economica ma non trasporta passeggeri l’incentivo arriva a 11.000 euro (50% della spesa), per l’ibrido sono 7.000 euro. Poi l’usato: fino al 30% della spesa e 7.000 euro che scendono a 4.200 per l’ibrido.

LA TABELLA

Il livello più alto di aiuto è riservato al trasporto passeggeri con un massimale di 15.400 euro (9.000 per l’ibrido). In aumento del 10% con la rottamazione di un veicolo inquinante. L’usato può essere finanziato con 9.000 euro (5.200 per l’ibrido).

Il sostegno per enti locali, enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e gli enti strumentali arriva a 13.600 euro (9.000 agli ibridi) e l’usato si ferma a 9.000 euro. Infine gli incentivi per i quadricicli: il 25% della spesa sostenuta (IVA esclusa), nella misura massima di 2.500 euro che scende a 1.000 per l’usato.

Sostegno anche per ebike, monopattini e stazioni di ricarica

Anche le biciclette a pedalata assistita vengono finanziate (al 50% della spesa sostenuta nella misura massima di 700 euro e IVA esclusa), così come i monopattini (50% della spesa sostenuta, IVA esclusa), nella misura massima di 300 euro.

Generoso il contributo per le stazioni di ricarica: pari al 50% della spesa sostenuta (IVA esclusa), nella misura massima di 3.000 euro.

La Regione punta sulla mobilità sostenibile: “Abbiamo previsto il rafforzamento di questa misura – commenta l’assessore ai trasporti e mobilità sostenibile, Luigi Bertschy – per favorire, soprattutto nelle giovani generazioni, l’utilizzo di veicoli green e la maturazione di una nuova mentalità orientata alla sostenibilità”

Un’altra misura interessante è l’intervento finanziario “che ridurrà in maniera significativa i costi degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale“.

