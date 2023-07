Vacanze & ricarica: il caso di Lignano

Vacanze & ricarica: arrivano puntuali dai lettori le segnalazioni di situazioni paradossali, come questa inviata da Luca per Lignano Sabbiadoro. Ma chiediamo aiuto ai lettori per fare il punto della situazione, al mare e in montagna, valorizzando anche le località in cui invece le colonnine ci sono e danno un ottimo servizio. Sempre scrivendo a info@vaielettrico.it .

Vacanze & ricarica / 3 colonnine installate nel 2018, ma non attivate: possibile?

“Vorrei aggiungere una segnalazione (forse già fatta). Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine, è una nota e frequentata località turistica del nord est. Sia italiani che austriaci, piuttosto che tedeschi, sono i maggiori frequentatori della zona, raggiunta inoltre da persone di altri paesi dell’Europa e oltre. Tra il 2017 e il 2018 in una delle vie principali, sono state installate ben 3 colonnine a doppia presa. Ad oggi (allego una foto del 2021, ma è ancora così) sono state aggiunte panche e armadietti per nascondere i quadri elettrici. Ma le strisce per terra sono ancora blu e le colonnine non attive. Ho chiamato in Comune, ma sembra che nessuno sappia a chi è in carico la cosa. Se un privato o il Comune e se la cosa sia ferma o in corso (connessione Enel per esempio). Diventa quasi ridicolo se penso alla quantità di auto elettriche presenti soprattutto in estate. E che non ci sono posti pubblici (a meno di qualche km) per la ricarica, ma solo qualche volonteroso privato (distributori di benzina). A voi ogni considerazione!“. Luca Frigo

La colonnina al mare o in montagna è più un optional…

Risposta. Giustamente Luca segnala che località come Lignano ospitano ogni anno molti turisti stranieri, in arrivo da Paesi in cui l’auto elettrica è molto più diffusa. E non offrire un’adeguata rete di ricarica può essere un buon motivo per indurre questi clienti ad andarsene altrove l’anno prossimo. Le colonnine non sono bandierine che si piantano per potersene vantare: vanno attivate e seguite con la dovuta manutenzione. E le amministrazioni comunali dovrebbero considerarle parte integrante delle infrastrutture che una moderna stazione turistica deve offrire. Non, come si tende a fare in molte parti d’Italia, un capriccio per ricchi di cui si può anche fare a meno.