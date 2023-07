Vacanze & ricarica 2 / Elba, la colonnina è un parcheggio

Vacanze & ricarica 2 / Dopo il caso di Lignano (colonnine in attesa di attivazione da anni), un’altra segnalazione arriva dall’isola d’Elba. Con le solite auto termiche ad occupare gli stalli di ricarica, senza che la Polizia Locale intervenga.

Vacanze & ricarica 2 / Un diesel è in sosta davanti alla colonnina, inutile chiamare la Polizia Locale

“In vacanza all’isola d’Elba, la sera del 23/07 a Marciana Marina, necessitando di ricaricare la mia auto elettrica (Volvo C40), mi fermo presso una colonnina Enel X. Uno stallo era libero, l’altro occupato abusivamente da una Mercedes a gasolio.Chiamo comunque i vigili ( erano le 21,30 ) per segnalare l’ abuso, ma nessuno risponde perché chiudono alle 21. La mattina dopo richiamo per segnalare un po’ più di attenzione al riguardo. Ma l’operatore mi gela rispondendomi che per loro l’ infrazione viene ben dopo la sosta sul marciapiede o la fermata dove non previsto. E che potevo sempre andare a cercare un’ altra stazione, insomma, potevo evitare di disturbarli per una sciocchezza così. Lo stesso Codice della strada prevede una sanzione di soli 26 euro, quindi…..Comunque loro dopo le 21 non sono piu’ in servizio, per cui dopo le 21 a Marciana Marina vige la legge del vecchio west...“.

E se qualcuno parcheggiasse davanti all’unico distributore, interverrebbero?

“Peccato che il giorno dopo alle 12,30 (quindi dopo 5 ore dall’ inizio del servizio ) la Mercedes fosse ancora lì, senza neanche l’ ombra di un fogliettino bianco sul parabrezza. Richiamo la Polizia Locale e non risponde, nessuno ma fortunatamente incrocio l’auto dei vigili e segnalo. Loro ringraziano, ma…non hanno tempo, più tardi ci penseranno! Io poi sono andato in spiaggia e non so se e come sono intervenuti, ma ho questa domanda per voi. Se parcheggio la mia elettrica presso l’ unico benzinaio del paese, impedendo ai possessori di auto endotermiche di rifornirsi, tutto quel che rischio sono 26 euro di multa?“. Paolo Bolognini

Vacanze e ricarica 2 / Gli agenti raramente intervengono. E anche quando lo fanno…

Risposta. Questa è solo l’ennesima segnalazione di Polizie Locali che fanno spallucce davanti a segnalazioni di auto parcheggiate negli stalli della ricarica. Nonostante che il Codice della Strada preveda espressamente che la sosta è vietata non solo alle auto a benzina o gasolio. Ma anche alle elettriche che hanno terminato da oltre un’ora l’operazione di ricarica. E anche quando l’intervento c’è ed è tempestivo (come nel cliccatissimo video riprodotto sopra, realizzato a Riva del Garda), gli agenti sono restii a sanzionare. Tanto più se ci si trova in una località turistica, forse temendo di sbagliare su una materia che conoscono ancora poco. Che cosa sarebbe successo se la Mercedes fosse stata piazzata davanti alle pompe di benzina di un distributore? Non abbiamo la controprova, ma siamo pronti a scommettere che il carro-attrezzi sarebbe spuntato alla velocità della luce.