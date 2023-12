Una Tesla con 230 mila km? Va benissimo, ci racconta Fabrizio, un lettore che vive in Svizzera. La sua Model X l’ha comprata usata (a 120 mila) e tuttora va benissimo: risposta indiretta a chi dice che le EV a 100 mila km sono da buttare.

Una Tesla con 230 mila km: la ricarico gratis grazie ai pannelli solari

“V i leggo da molti anni e nel 2020 ho deciso di acquistare un’auto elettrica, una Tesla Model X. L’auto è semplicemente spettacolare sotto tutti i punti di vista: sicurezza, comfort, spazio interno, look, tecnologia. Ho installato dei pannelli solari in casa e una colonnina di ricarica. I vantaggi economici dell’elettrico sono spesso sottovalutati: nessuna manutenzione fatta in questi tre anni e ricariche praticamente gratuite con i pannelli solari. Sottolineo che ho acquistato la macchina con 120.000 Km e che adesso ne ha ben 230.000: nonostante non abbia effettuato alcuna manutenzione, va benissimo, sembra nuovissima. Credo ci siano ben troppe discussioni sullo stato della batteria e dell’autonomia su questo sito. Per me, se uno ha la possibilità di ricaricare l’auto a casa, 200 km di autonomia sono più che sufficienti. A me basta svegliarmi la mattina, andare al lavoro, fare i giri che faccio quotidianamente, tornare a casa con un po’ di margine di batteria e ricaricare a casa. Il giorno dopo, ho di nuovo la batteria carica “ .

Troppa ansia per l’autonomia: i viaggi lunghissimi li fai in treno

“ Faccio l’esempio di un telefono cellulare: chi sa quante ore di autonomia ha? Non vi basta caricarlo la notte, usarlo il giorno e tornare a casa con il 10%? Perchè con l’auto elettrica si rincorrono i 1.000 Km di autonomia, se in Italia in media si percorrono 30-40 km al giorno con l’auto? Io ne percorro circa 130 e non mi interessa l’autonomia dell’auto, mi basta sia superiore ai 200 e sia sufficiente per il 99% dei miei spostamenti. Per quanto riguarda i viaggi lunghi: 2-3 volte l’anno che faccio più di 500 km in auto, macchina posso anche passare un po’ di tempo in più al Supercharger. Naturalmente con Tesla si ha il vantaggio dell’affidabilità e della rapidità della rete di ricarica. E io, già prima dell’auto elettrica, avevo tendenza ad avere come limite massimo di distanza i 600 Km. Oltre 600 Km, aereo. Meno di 600 km: macchina. Avrei tendenza a consigliare questo schema di mobilità per il futuro ai possessori di auto elettriche “ . Fabrizio Vecchio

