Una PEC alla Polizia Locale anti abusivi della ricarica

redo chsia divenuto il principale problema per le vetture elettriche. L’autonomia è importante, ma la possibilità di trovare la piazzola non occupata da auto termiche è fondamentale. Stamattina, aSegnalando la costante occupazione delle due piazzole di sosta davanti alle colonnineangolo Ponte Milvio (di cui avete già pubblicato una foto). Invito tutti i vostri lettori, che vorrebbero ricaricare in quella colonnina, di scrivere aper segnalare tale problema, possibilmente, allegando foto. Cordialmente

Risposta

. Non c’è dubbio che l’occupazione abusiva delle colonnine sia uno dei temi più sentiti dagli automobilisti elettrici, soprattuttoC’è chi propone diamovibili a comando con l’app di ricarica. Chi suggerisce di stampare adesivi da appiccicare sui vetri delle auto parcheggiate abusivamente, come opera di gentile dissuasione. Ma è fuori discussione chevanno sensibilizzate, visto che si tratta di reprimere un abuso punito dal Codice della Strada. Questodal sito del Ministero: “: il divieto di sosta, con le relative sanzioni, si estende alle aree dove si trovano le colonnine per la ricarica elettrica dei veicoli. Il divieto vale anche per gli stessi veicoli elettricio se hanno completatol’operazione“. Quindi: fare pressione affinché sia applicata una legge è più che legittimo.