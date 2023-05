Una EV usata a 10 mila euro, ha senso comprarla? Claudio, un lettore, ne trova diverse sui siti specializzati e la utilizzerebbe come seconda auto. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Una EV usata a 10 mila euro può andare bene per chi fa solo pochi km?

“Forse avete già ricevuto questa domanda ma non sono stato in grado di trovare un articolo a riguardo. Cercando su Autoscout 24 mi è capitato di vedere diverse auto elettriche usate di qualche anno fa (2014-2017). In particolare Nissan Leaf e Renault Zoe, a prezzi molto allettanti, perfino meno di 10’000 €. Alcune hanno la formula di batteria a noleggio. Cercando un’utilitaria con cui fare più che altro il tragitto casa-lavoro, mi sembra che possano essere un’ottima opzione. Specie se tengo la mia Opel Corsa a GPL per i viaggi più lunghi e per un uso occasionale. Quello che mi chiedo è se, con il progresso degli ultimi anni in particolare sulle batterie, possa avere ancora senso prendere una macchina che di fatto era più ‘acerba’. nonostante il prezzo conveniente, oppure se ci siano evidenti controindicazioni. Grazie“. Claudio Bacchiani

Ha senso, ma solo a queste condizioni

Risposta. In effetti abbiamo risposto più volte a questo dubbio, quasi sempre in risposta a lettori interessati ai due modelli (Leaf e Zoe) che hanno dominato la prima fase dell’auto elettrica. Nel frattempo l’offerta è aumentata e c’è maggiore libertà di scelta. Della citycar Renault, per esempio, sul citato Autoscout 24 c’erano in vendita 170 esemplari, oggi siamo a 266 offerte. Val la pena di guardare ad auto con questa anzianità? La risposta può essere affermativa se effettivamente la distanza da percorrere ogni giorno è breve e si ha la possibilità di ricaricare in AC facilmente, a casa o al lavoro. Tenendo presente appunto che le auto di quella generazione ricaricano solo lentamente in corrente alternata, con tempi lunghi. A differenza dell’ultima Zoe, che ricarica anche in DC fino a 50 kW. Come ripetiamo sempre, è comunque necessario chiedere una certificazione dello stato di salute della batteria, per capire la vera autonomia residua. All’origine la Zoe di cui parla Claudio aveva circa 150 km di range reale: giusto verificare bene che cosa si compra e se effettivamente ci può bastare.