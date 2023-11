Una elettrica al mondiale SuperEnduro? La Stark Varg esclusa all’ultimo minuto!

Doveva essere una “prima volta” da copertina, quella di una Stark Varg elettrica presente in gara nel Campionato Mondiale SuperEnduro. Si è trasformata in un mezzo flop, con polemiche annesse. La moto non ha potuto partecipare alla gara per millantati motivi di sicurezza.

Non è andato come si sperava il debutto di Taddy Blazusiak in sella alla sua Stark Varg elettrica. Da giorni si parlava nell’ambiente della nuova avventura del 6 volte campione del mondo, che ha scelto la via green di Stark Future per partecipare alla nuova stagione del Campionato del Mondo SuperEnduro. Peccato che alla prima tappa di Lievin (Francia), il pilota non abbia potuto gareggiare. La Federazione Motociclistica Internazionale lo ha infatti fermato a 24 ore dall’evento, chiudendo la porta alla partecipazione della sua moto elettrica alla competizione.

Out per motivi di sicurezza

Il motivo principale? Secondo la FIM la Stark Varg non era immatricolata per questo tipo di competizione indoor. In particolare, sono stati avanzati motivi di sicurezza legati all’impossibilità di gestire eventuali problemi di incendio delle batterie della moto.

Ovviamente costernato Blazusiak e il suo team Stark Future Racing, che, a detta loro, hanno ricevuto la doccia gelata con breve preavviso e senza una reale giustificazione.

“Non so cosa sia successo. Sono un pilota e sono qui per correre – ha detto a caldo il campione polacco – Alla mia squadra è stato permesso di competere e la moto era approvata dalla FIM. Questa settimana ci sono state improvvisamente nuove norme. Queste sono state comunicate alla squadra giovedì sera: hanno detto che la moto non era immatricolata. Questa è ovviamente una situazione inaccettabile”.

Ovviamente di altro avviso la Federazione, che ha semplicemente detto di aver rispettato appieno il regolamento in atto. Le moto elettriche non possono presenziare a questa competizione mondiale.

Il risultato della diatriba è che quello che doveva essere un esordio in gara da immortalare si è trasformato per Stark Varg in una breve passerella. L’organizzazione ha infatti permesso a Blazusiak di fare alcuni giri di pista prima dell’evento, per fare un po’ di show con foto e video. Dopodiché la squadra ha fatto le valigie ed è tornata a casa.

Confronto rimandato?

Al di là della querelle, alimentata anche da retroscena ben poco sportivi – circolano voci che ci sia un concorrente di primo piano dietro alle pressioni per chiedere l’esclusione della Stark Varg – resta il rammarico per non aver visto all’opera in un contesto iridato una delle moto da cross elettriche più performanti sul mercato al cospetto delle tradizionali a combustione.

Lo stesso Blazusiak, in alcuni test da lui effettuati, ha affermato di aver ottenuto all’incirca gli stessi tempi di una moto convenzionale, potendo contare ancora una volta sull’accelerazione bruciante. E forse questa cosa non piace a tutti.

Tra due settimane il Mondiale SuperEnduro farà tappa a Cracovia e per Taddy Blazusiak vorrebbe dire giocare in casa. Per allora Stark Future Racing spera che la FIM chiarisca definitivamente la questione, magari aprendo alla partecipazione della Stark Varg in gara.

La reginetta Stark Varg

La notizia sta facendo un certo scalpore perché di Stark Varg e delle sue prestazioni se ne parla già da molto tempo. La moto al momento sta facendo da apripista per tutte quelle elettriche che intendono farsi spazio seriamente nel mondo delle competizioni offroad.

La svedese Stark Future (che ha sede a Barcellona) ha già iniziato a sfidare nelle arene le competitor a combustione – ad esempio nel recente Supercross di Parigi – e ora spera di poterlo fare anche sotto egida FIM.

L’intento ultimo, per nulla celato, è quello di voler dare una bella “mano di vernice verde” al Motorsport nel suo insieme. Se glielo permettono, ovviamente.

